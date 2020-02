Wasserburg ist Thüringens beliebteste Jugendherberge

Die Wasserburg Heldrungen gilt als beliebteste Einrichtung unter den Jugendherbergen in Thüringen. Das verrät Barbara Einwag vom Thüringer Jugendherbergswerk in Weimar. „Bei unserer internen Gästebefragung lag die Wasserburg von allen Thüringer Jugendherbergen auf dem ersten Platz in der Beliebtheitsskala. Besonders das hervorragende Essen und das Ambiente wurden dabei immer wieder gelobt“, sagt die Marketingleiterin des Landesverbandes Thüringen des Deutschen Jugendherbergswerks.

Insgesamt sei das Jahr 2019 für die Thüringer Jugendherbergen ein gutes Jahr gewesen. Bei den Übernachtungen habe mit einem leichten Plus von 2,54 Prozent, das entspricht 6199 Übernachtungen, abgeschlossen werden können. In Heldrungen lag die Zahl der Übernachtungen mit 21.692 in etwa auf Vorjahresniveau.

Insgesamt checkten 9472 Gäste auf der Wasserburg ein – 301 mehr als 2018. Unterm Strich war die Zahl der Übernachtungen allerdings leicht rückläufig. „Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer auf der Wasserburg betrug 2,29 Tage. Der Landesverbandsdurchschnitt liegt bei 2,24 Tagen“, zitiert Barbara Einwag aus der Statistik. Wobei eine geringere Aufenthaltsdauer stets mit mehr Aufwand verbunden sei.

Grund für den leichten Rückgang bei den Übernachtungen sind nach den Worten der Marketingchefin verschobene Anteile bei den Hauptgästegruppen. „Wenngleich Anteil der Hauptzielgruppe – Schulklassen der Klassenstufen 5 bis 10 – den vorderen Platz belegt, schlugen die Einzelreisenden 27-Plus mit einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 1,82 Tagen zu Buche.

Auch für Grundschulklassen, Erholungsfreizeiten sowie für Tagungen und Seminare ist die Wasserburg immer wieder ein beliebtes Reiseziel. Die Gäste kommen zumeist aus Mitteldeutschland. Wobei der Hauptanteil der Gäste natürlich aus Thüringen selbst kommt, gefolgt von Sachsen-Anhalt, Sachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen. Selbst aus Bayern zieht es Gäste ins Nordthüringische. Und sogar Abiturfahrten, die nicht ins Ausland führen, haben immer wieder gern die Heldrunger Wasserburg zum Ziel. Alle Gäste sind Mitglied im Jugendherbergsverband (DJH).

Im Freizeitbereich ist das Herkunftsspektrum der Burggäste am breitesten gestreut. Hier kommen Einzelreisende, Familien und Freizeitgruppen aus fast allen Bundesländern. „Grund dafür ist unsere Verbandsstruktur mit ihren reiselustigen Mitgliedern aus ganz Deutschland“, sagt Barbara Einwag. „Sie werden über unsere überregionalen DJH-Medien informiert, in denen Heldrungen immer wieder gespielt wird“.

In der Auslastung liegt Heldrungen überdurchschnittlich gut: Mit 42,4 Prozent lag die Wasserburg 2019 über dem Landesverbandsdurchschnitt von 32 Prozent lag. Wobei zu beachten ist, dass im Vergleich zur Hotellerie in Jugendherbergen die Betten- und nicht die Zimmerauslastung bewertet wird. 2019 wurde außerdem das Tagungsprofil in der Vermarktung stärker ausgebaut.

Das leidige Thema Weitersanierung der Burg steht weiter in den Sternen. Der Westflügel mit der Küche, in der täglich gekocht wird, müsste dringend in die Kur. „Es fehlt nach wir vor an der Ko-Finanzierung“, so Einwag.