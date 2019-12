Wasserverband investiert über 5 Millionen Euro

Der Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband (KAT) plant im Jahr 2020 wieder zahlreiche Investitionen. Im Bereich Abwasser sind Vorhaben in einem Umfang von rund 3,8 Millionen Euro geplant, während im Trinkwasserbereich rund 1,85 Millionen Euro aufgewendet werden sollen. Insgesamt fließen im Abwasserbereich 495.000 Euro Fördermittel vom Land Thüringen. Die Investitionen im Trinkwasserbereich werden durch Eigenmittel finanziert. Hier ein Blick auf die Schwerpunkte im kommenden Jahr.

Artern. Im Bereich Abwasser sollen in der Lindenstraße, Weinbergstraße, Steilen Hohle und Magdalenenstraße Schmutzwasserkanäle samt Hausanschlüssen erneuert werden. Gleiches ist in der Karl-Hühnerbein-Straße, am Goetheplatz, in der Rudolf-Breitscheid-Straße und der Salinestraße vorgesehen. Am Pumpwerk am Salzdamm sollen Pumpen und Schaltanlagen erneuert werden und an der Kläranlage in Artern Energieeffizienzsteigerungen vorgenommen werden. In Sachen Trinkwasser sollen in der Lindenstraße, Weinbergstraße, Steilen Hohle, Magdalenenstraße sowie Ankerallee zwischen Solgraben und Talstraße auch Trinkwasserleitungen und Hausanschlüsse erneuert werden. An der Karl-Hühnerbein-Straße und am Goetheplatz müssen beim Trinkwasser lediglich die Hausanschlüsse erneuert werden.

Bad Frankenhausen. In der Hälterstraße sollen fürs Trinkwasser die Leitungen und Hausanschlüsse sowie fürs Abwasser der Mischwasserkanal und die Hausanschlüsse erneuert werden; in der Manniskestraße und der Martinigasse stehen nur Mischwasserkanal und die Hausanschlüsse. Außerdem sollen am Abwasserpumpwerk an der Seehäuser Straße gebaut werden und an der Kläranlage Energieeffizienzsteigerungen vorgenommen werden. In der Esperstedter Straße sollen Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse erneuert werden.

Roßleben-Wiehe. Zwischen Wiehe und Roßleben soll eine Abwasserdruckleitung gebaut werden. Die Wieheschen Abwässer sollen künftig in der Abwasseranlage in Roßleben aufbereitet werden. Auch eine Trinkwasserleitung soll zwischen beiden Ortschaften gebaut werden. Außerdem sollen in der Bertold-Brecht-Straße in Roßleben Mischwasserkanal, Trinkwasserleitung und Hausanschlüssen erneuert werden. In der Glück-Auf-Straße in Bottendorf soll der Schmutzwasserkanal und der Regenwasserkanal samt zugehörigen Hausanschlüssen erneuert werden. Im Trinkwasserbereich werden zudem Bauwerke am Wasserwerk Wiehe an den KAT-Standard angepasst und eine Verbindungsleitung zwischen Wiehe und Garnbach gebaut.

Udersleben. In der Straße hinter dem Friedhof muss der Schmutzwasserkanal samt Hausanschlüssen erneuert werden; in der Tilledaer Straßen ein Mischwasserkanal samt Hausanschlüssen.

Ichstedt. In der Uderslebener Straße werden Mischwasserkanal, Trinkwasserleitung und Hausanschlüssen erneuert. Am Abwasserpumpwerk werden Rechen nachgerüstet.

Göllingen. Die Arbeiten an der Abwasserdruckleitung sowie der Trinkwasserleitung zwischen Seega und Göllingen sollen abgeschlossen werden. Zudem sind kleinere Arbeiten in der Seegaer Straße, An der Heide, AWG und am Alten Weinberg im Abwasser- und im Trinkwasserbereich geplant.

Seega . Kleinere Maßnahmen sind geplant in der Hirtenstraße und Zur Arnsburg.

Esperstedt. Am Rasenrain soll die Trinkwasserleitung samt Hausanschlüssen erneuert werden.

Reinsdorf. An der Bahnquerung wird eine Trinkwasserleitung zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit verlegt.

Heygendorf. In der Allstedter Chaussee und der Kolonie werden Maßnahmen zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit ergriffen.