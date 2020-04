Die Hängeseilbrücke in der Hohen Schrecke zwischen Braunsroda und Reinsdorf.

Hohe Schrecke: Wegebau an der Hängeseilbrücke

Wegen allgemeiner Verordnungen und des Infektionsschutzes ist die Hängeseilbrücke in der Hohen Schrecke bereits seit geraumer Zeit geschlossen. Die Baumaßnahmen im Umfeld werden aber weitergeführt, heißt es vom Regionalmanagement Hohe Schrecke. Man habe auf eine zusätzliche Umleitung verzichtet. Die geplanten Baumaßnahmen seien in überschaubaren Abschnitten im Langen Tal bis 15. Mai geplant. Die Beeinträchtigungen durch Wegebaumaßnahmen würden die Wege Kleiner Rundweg, Enzian-Wiesen-Weg, den Pfad direkt zur Hängebrücke sowie den Bereich des östlichen Brückenkopfs betreffen. Mit der Verbesserung der Wegeoberfläche kämen auch Bänke, eine aktualisierte Beschilderung sowie Informationstafeln hinzu. Die Baumaßnahmen seien in der App Outdorractive als „Bedingung“ hinterlegt. Die App zeige dem Wanderer neben der Wegbeschreibung aktuelle Informationen, wie zum Beispiel besagte Beeinträchtigung.