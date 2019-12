Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtliche Schmückewanderung

Am 2. Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember, soll die traditionelle Weihnachtswanderung zu „Neun Linden“ wieder stattfinden. Deswegen ruft der Heldrunger Helmut Laute dazu auf, auch in diesem Jahr zum Naturdenkmal auf der Grenze zur Gemarkung Gorsleben zu wandern. „Wir freuen uns schon auf einen Schwatz miteinander und jeder bringt einfach etwas mit“, sagt Laute. Interessierte treffen sich am Donnerstag ab 14 Uhr an der Schillerstraße in Heldrungen.