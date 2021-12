Weihnachtsbaumschlagen in Allmenhausen

Kyffhäuserkreis. Am Samstag darf wieder die Säge angesetzt werden.

Frischer gehts nicht: An diesem Samstag (11. Dezember) bietet Thüringenforst im Wald bei Allmenhausen wieder das traditionelle Weihnachtsbaumschlagen an. Im so genannten „Oberholz“ warten wieder Blaufichten für das Fest auf Interessenten.

Die Bäumchen wachsen hier nicht auf einer Plantage, sondern in freier Natur. Ab 9 Uhr kann gesägt werden. Handsäge und Handschuhe sind selbst mitzubringen, erinnert Forstamtsleiter Uli Klüßendorf in Sondershausen.

Die Bäume in dem Waldstück werden jedes Jahr nachgepflanzt. Selbst auf einen größeren Ansturm sind die Forstleute eingerichtet: „Tausend Interessenten könnten wir schon mit einem Weihnachtsbaum versorgen“, sagt der Forstamtsleiter auf Nachfrage.

Ein gemütliches Beisammensein im Wald wird es allerdings auch das zweite Jahr in Folge nicht geben. „Das können wir als Forst nicht gestatten, denn das lässt die Corona-Lage nicht zu“, erklärt der Forstamtsleiter mit Blick auf den dramatischen Anstieg der Infektionszahlen.

In den zurückliegenden Jahren hatten die Allmenhäuser zum Weihnachtsbaumschlagen die Besucher mit Bratwurst und Glühwein versorgt und so das beliebte Ereignis zu einem Event für die ganze Familie gemacht.

Stattdessen soll ab 13 Uhr im Wald wieder Ruhe einziehen.