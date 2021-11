Im Jahr 2019 fand die Weihnachtsfeier auf der Wasserburg in Heldrungen statt.

Weihnachtsfeier des Bundes der Vertriebenen in Ichstedt

Ichstedt. Alle Interessierten sind am 8. Dezember in die Gaststätte „Waldblick“eingeladen.

Die Weihnachtsfeier vom Bund der Heimatvertriebenen für den Kyffhäuserkreis und Landkreis Sömmerda findet am Mittwoch, 8. Dezember, in der Gaststätte „Waldblick“ in Ichstedt ab 14 Uhr statt. Laut Vorstand wird es ein Unterhaltungsprogramm geben mit Kaffee und Kuchen.

Eingeladen sind alle Heimatfreunde und Interessierte. Die Teilnahme kostet 10 Euro pro Person. Anfragen sind möglich unter den Telefonnummern 034673/783717 und 03466/322341.