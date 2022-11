Weihnachtsgeschichte im Kunsthof Friedrichsrode zu erleben

Ein „äußerst vergnüglicher Vortragsabend" erwartet Besucher am 16. Dezember um 19 Uhr im Kuhstall auf dem Kunsthof Friedrichsrode, wo der „Verein zur Bewahrung und Vermehrung der rechten weihnachtlichen Stimmung e. V." die Weihnachtsgeschichte zum Vortrag bringen wird.

Friedrichsrode. Friedrichsrode: Verein lädt zur Aufführung am 16. Dezember in den Kuhstall ein

Die gesamte Weihnachtsgeschichte, gespielt von drei Personen, ist am 16. Dezember, 19 Uhr, im Kuhstall des Kunsthofes Friedrichsrode zu erleben. Laut Mitteilung vom Sonntag schickt sich der „Verein zur Bewahrung und Vermehrung der rechten weihnachtlichen Stimmung e. V.“ an, das Geschehen rund um die Heilige Nacht vorzutragen.

„Das Ehepaar Erdmann mit Herrn Engel kommt dabei immer mal wieder ins Stolpern, aber mit Mut und Improvisationstalent wird einiges wieder wettgemacht“, heißt es. Die Besucher erwarte ein vergnüglicher Vorweihnachtsabend. Da die Inszenierung bis Jahresende abgespielt, also letztmalig zu sehen sein wird, wird um verbindliche Kartenreservierung per E-Mail und Telefon gebeten. Der Ticketverkauf (15 Euro) erfolge ausschließlich an der Abendkasse und gegen Barzahlung.