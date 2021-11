Weihnachtshäuser im Kyffhäuserkreis gesucht

Kyffhäuserkreis. Die Lokalredaktion sucht positiv Weihnachtsverrückte.

Die Sonne macht der Dunkelheit mittlerweile schon zwischen 16.30 und 17 Uhr Platz. Viele Hauseigentümer nutzen die Adventszeit, um ihre vier Wände adventlich zu schmücken. Immer mehr kommt auch der eigentlich amerikanische Trend reichlich auch die Außenwände und den Garten zu schmücken auch in unserer Region an. Viele so genannte „Weihnachtshäuser“ gibt es bereits.

Die Lokalredaktion möchte in Kontakt treten mit den Menschen, die diesen Aufwand in der Adventszeit auf sich nehmen und deren Motivation erfahren. Mit ein paar Lichterketten oder einem Schwibbogen im Fenster ist es bei vielen da längst nicht mehr getan. Oftmals werden diese Häuser auch zu Pilgerstätten für kleine und große Neugierige. Wenn Sie ihr geschmücktes Haus einfach einmal zeigen möchten oder auch gern in einem Gespräch ihre Beweggründe mitteilen möchten, melden Sie sich. Wir melden uns dann zurück.

Kontakt: in den Lokalredaktionen in Artern und Sondershausen, auf dem Postweg, unter Telefon: 03466/337613, per E-Mail an: kyffhaeuserkreis@funkemedien.de sowie über Facebookseite der TA Kyffhäuserkreis.