Weihnachtslieder zum Hören und Mitsingen in der Unterkirche

Musikalisch ging es in der Unterkirche zu, wohin die Kantorei Bad Frankenhausen zum Adventskonzert eingeladen hatte. Zur Aufführung gelangten traditionelle Weihnachtslieder wie „In dulci jubilo“ und „Vom Himmel hoch“, aber auch moderne Weisen, gesungen vom Chor und gespielt von der Flötengruppe unter der Leitung von Kerstin Dietrich. Wie im Vorjahr gab es auch in diesem Jahr die Möglichkeit, für die Advents- und Weihnachtszeit einmal das Chorsingen auszuprobieren, ohne sich gleich fest an den Chor binden zu müssen, wovon sich rund dreißig Sangesfreudige angesprochen fühlten. Seit dem Herbst hat dafür die Projektgruppe unter der Leitung von Kantorin Laura Schildmann wieder viele Stunden geprobt und ein ansprechendes Gesangsprogramm eingeübt. Auch das Publikum, das zahlreich erschienen war, war zum Mitsingen eingeladen.