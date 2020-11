Weihnachtspäckchen zum Markttag

Mit der Absage der Weihnachtsmärke bricht für das Tierheim Gehofen der Absatzmarkt für die Weihnachtspäckchen weg. Aber Christa Scheler, die Vorsitzende des Arterner Tierschutzvereins "Am Weinberg", ist erfinderisch und will die beliebten Überraschungspäckchen auf Wochenmärkten in der Region verkaufen.

Weihnachten ist bei Christa Scheler in Gehofen nicht nur im Dezember. Zwölf Monate im Jahr hält das Postauto fast täglich vor dem Haus der Vorsitzenden des Arterner Tierschutzvereins „Am Weinberg“, der das Tierheim Gehofen betreibt. Absender sind Tierfreunde aus der ganzen Bundesrepublik, und Christa Scheler macht sich sogleich ans Werk: Auspacken, Inhalt sichten, neu zusammenstellen und wieder in Schuhkartons verpacken.

Die Weihnachtspäckchen des Tierheims Gehofen sind nicht nur weithin bekannt und berühmt, sondern schon fast legendär. Und heiß begehrt. Für 2 Euro, 3 Euro und 5 Euro wechseln die in Weihnachtspapier eingeschlagenen Kartons in der Vorweihnachtszeit die Besitzer. Die Leute lieben die liebevoll verpackten Kisten mit dem Plüschtier oben drauf, bei denen niemand weiß, was drin ist. Um so größer ist der Spaß beim Auswickeln, wenn Vasen, Gläser, Gedecke, Briefbeschwerer, Bücher, Spielsachen und allerlei anderer Flohmarktkrimskrams zum Vorschein kommen. Die Idee ist so einfach wie genial, dass es inzwischen etliche Nachahmer gibt.

„Ich packe das ganze Jahr“, sagt Christa Scheler in einem Raum ihres Hauses, in dem sich die Päckchen stapeln. „Die Leute schicken ja auch das ganze Jahr. Wenn ich damit erst im November anfange, wäre das in der Vorweihnachtszeit gar nicht zu schaffen.“ Auch beim Ostermarkt auf Christa Schelers Hof, beim Sommerfest im Tierheim und beim Herbstmarkt ist der kunterbunte Nippes der Renner. Der Erlös aus dem Verkauf fließt komplett in den Tierheimbetrieb. Die Flohmarktsachen sind damit eine finanzielle Stütze für das Tierheim.

Doch in diesem Jahr sieht alles anders aus. Kaum dass Christa Scheler im März alles für den Ostermarkt auf ihrem Hof vorbereitet hatte, kam der Corona-Lockdown. Auch das Sommerfest und der Herbstmarkt fielen aus – und nun aller Voraussicht nach die Weihnachtsmärkte. Auch wenn sich viele Kommunen mit endgültigen Absagen noch zurückhalten, die Zeichen für Glühweinbuden und weihnachtliches Bühnenprogramm stehen nicht gut.

Und damit auch nicht für die Weihnachtspäckchen vom Tierheim Gehofen.

„Aber die Leute warten darauf und fragen immer schon danach“, sagt Christa Scheler. Beutelweise schleppten Käufer in Roßleben, Wiehe, Bottendorf, Schönewerda, Heldrungen oder Artern die Weihnachtspäckchen jedes Jahr nach Hause und ließen damit die Tierheimkasse klingeln. Erstmals sollten nun auch Heldrunger Senioren bei ihrer Weihnachtsfeier mit einem Überraschungspäckchen beglückt werden – ohne Plüschtier, dafür mit Tannenzweig. Ortschaftsbürgermeister Norbert Enke hatte alles in die Wege geleitet, die Päckchen liegen in Gehofen fertig gepackt. Auch das ging daneben. Trotzdem: 500 Päckchen, so viel wie jedes Jahr, will Christa Scheler auch diesmal wieder packen. Von Corona lässt sie sich noch lange nicht unterkriegen.

Und da Not bekanntermaßen erfinderisch macht, musste die Gehofenerin gar nicht lange überlegen. Wenn es schon keine Weihnachtsmärkte gibt, finden immerhin Wochenmärkte statt. Und genau dort sollen nun die Weihnachtspäckchen zu haben sein, beginnend ab dem ersten Advent jeden Tag in einem anderen Ort. „Wir haben schon die Zusage aus Roßleben und Artern“, erzählt die Gehofenerin. Jetzt will sie noch die Fühler in Richtung Bad Frankenhausen ausstrecken, dort ist donnerstags Markttag. Und vielleicht ergibt es sich, dass sie doch noch ihren Hof in Gehofen öffnen kann. „Dort steht noch alles so, wie ich es für Ostern aufgebaut hatte“, sagt sie. Dann würden gewissermaßen Ostern und Weihnachten zusammenfallen.

Das Geld soll diesmal in die Bauarbeiten im Tierheim fließen, die seit dem Beginn im August große Fortschritte gemacht haben: Die Hundeanlage wird modernisiert, dafür bekam das Tierheim eine stattliche Förderung von 260.000 Euro vom Sozialministerium. Der Eigenanteil, den der Tierschutzverein aufbringen muss, ist aber ebenfalls nicht unerheblich.