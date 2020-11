Auch wenn Weihnachtsfeiern coronabedingt voraussichtlich passé sind, an der Aktion Weihnachtswunschbaum halten die Organisatoren in Artern fest.

„Es ist inzwischen unsere achte Aktion, wir stecken mitten in den Vorbereitungen“, sagt Gaby Schmidt von der Thüringer Initiative für Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung. Unterstützung kommt wieder von der Stiftung Finneck sowie der Thüringer Arbeitsloseninitiative Soziale Arbeit. Um das Gestalten der Wunschkärtchen für den Baum kümmern sich Mitglieder der Kreativgruppe der Volkshochschule. Und Arterns Pfarrerin Lena Burghardt wird den Aufsteller gestalten.

Der Wunschbaum funktioniert so: Wer einer fremden Person eine Freude bereiten möchte, der pflückt sich ein Kärtchen vom Baum und erfüllt den Wunsch. Das Päckchen wird dann bis Heiligabend in den Händen seines Empfängers sein. „Der Edeka-Markt hat bereits zugesagt und stellt auch dieses Jahr im Foyer wieder einen Baum auf“, freut sich Gaby Schmidt.

Hingen in den ersten Jahren rund zwei Dutzend Kinderwünsche am Baum, hat sich diese Zahl mit den Jahren stetig erhöht. Zuletzt weiteten die Organisatoren die Aktion auch auf ältere Menschen – Tafelkunden, Menschen in Tagesbetreuung oder Senioren, die keine Angehörigen haben – aus, deren Freude über den Gruß ebenfalls riesig war. „Dabei bleiben wir natürlich auch diesmal“, sagt Gaby Schmidt.

In diesem Jahr haben die Organisatoren die Wünsche ein wenig in kreative Bahnen gelenkt. Verschenkt werden sollen Bücher, Bastelmaterial, Stifte, Malbücher, Gesellschaftsspiele. In der Woche nach dem Totensonntag soll der Wunschbaum aufgestellt werden. Die Zahl der Wünsche wird nach 80 im Vorjahr auf 50 reduziert, da die Geschenke nicht wie sonst auf einer Weihnachtsfeier überreicht, sondern wohl ausgetragen werden. Die Talisa habe dafür schon einen Weihnachtsmann an der Hand.