Knut Hoffmann (CDU), Bürgermeister von Kyffhäuserland, an einem seiner Lieblingsplätze in der Gemeinde.

Weiterer Lückenschluss bei Radwegen in Kyffhäuserland

Es ist eine gute Nachricht für die Gemeinde Kyffhäuserland, dass zwischen dem Unstrut-Werra-Radweg bei Göllingen und der Kreisgrenze zu Sömmerda bei Günserode der „Radweg in die Steinzeit“ entsteht. Die Bauarbeiten auf dem ersten Abschnitt zwischen Göllingen und Seega laufen.

Und es gibt, wie Bürgermeister Knut Hoffmann (CDU) mit Blick auf die Radwege sagte, eine weitere gute Nachricht. „Die Nachbarkommune Heringen im Landkreis Nordhausen wird die Nord-Süd-Radwegeverbindung vermutlich 2021 bis Badra verwirklichen. Das Umweltministerium wird 2020 die Planung für den Lückenschluss des Radweges zwischen Steinthaleben, der Barbarossahöhle, Bendeleben und dem Unstrut-Werra-Radweg fördern, so dass wir hier eine gute Grundlage erhalten, mit dem ‘Weg in die Steinzeit’ eine Radweg-Nord-Süd-Verbindung in unserer Gemeinde zu schaffen. Sie ist bereits im Thüringer Radwegekonzept festgelegt. So entsteht eine Verbindung zwischen Harz und Rennsteig.“

Ende Oktober 2019 habe die Gemeinde den Fördermittelbescheid zur Erstellung der Voraussetzungen für den Gigabitausbau erhalten. Auch das sei eine wichtige Sache für die Region. Unbefriedigend sei weiterhin der Stand im Zivilverfahren zum Waldbad in Hachelbich. „Ich hoffe sehr, dass es in diesem Jahr eine Entscheidung gibt, damit es hier unbedingt weiter geht“, so der Bürgermeister. Die Ausschreibung für die Bauarbeiten im Hachelbicher Kindergarten Abenteuerland sei in der Vorbereitung, so dass in diesem Jahr das Dach und die Fassade saniert werden können. Die Planungsleistungen für die Brücke im See in Badra habe man ausgeschrieben.

Das Geo-Informationszentrum an der Barbarossahöhle in Rottleben konnte nicht wie geplant im Herbst vergangenen Jahr fertiggestellt werden. Es habe Probleme bei der Umsetzung des Ausstellungskonzeptes gegeben. In diesem Jahr soll die Eröffnung sein. Im Ortsteil Günserode sei derzeit ein Unternehmen dabei, die Mobilfunkversorgung im und um das Dorf aufzubauen. Göllingen war in den vergangenen Jahren ein Investitionsschwerpunkt des Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverbandes KAT Artern. Da gab es Gemeinschaftsprojekte mit der Gemeinde sowie dem Landesamt für Bau und Verkehr, Region Nord. Die nächsten Vorhaben sind laut Bürgermeister die Poststraße sowie der Bereich AWG und Seegaer Straße.

Mit Abschluss der Arbeiten in Göllingen will sich der Wasserverband KAT in den kommenden Jahren Seega annehmen, um das Dorf perspektivisch an die Kläranlage in Göllingen anzuschließen. In Bendeleben wurde ein Abschnitt der Tillenbornstraße fertig, es war ein Gemeinschaftsprojekt vom Trink- und Abwasserzweckverband TAZ Sondershausen mit der Kommune. Geplant sie auch hier ein weiterer Abschnitt als gemeinsame Baumaßnahme.