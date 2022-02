Weltgebetstag der Frauen in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Am 4. März gibt es einen Gottesdienst in der Unterkirche. Im Mittelpunkt stehen diesmal England, Wales und Nordirland.

Die Kirchgemeinde der Kurstadt macht darauf aufmerksam, dass am Freitag, 4. März, der Weltgebetstag der Frauen gefeiert wird. Unter dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ begehen Menschen in mehr als 150 Ländern der Erde den Weltgebetstag.

Frauen aus England, Wales und Nordirland bereiten die Veranstaltung inhaltlich vor und laden ein, den Spuren der Hoffnung nachzugehen, heißt es in einer Ankündigung. Sie erzählen von ihrem stolzen Land mit seiner bewegten Geschichte und der multiethnischen, -kulturellen und -religiösen Gesellschaft. Aber es kommen auch Themen wie Armut, Einsamkeit und Missbrauch zur Sprache.

Seit über 100 Jahren macht die Bewegung sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft.

„Gemeinsam wollen wir das Licht der Hoffnung anzünden in unserem Leben, in unseren Gemeinschaften, in unserem Land und in dieser Welt. Wir laden Sie ein, mit uns am 4. März, 19 Uhr, den Weltgebetstag in der Unterkirche Bad Frankenhausen zu begehen“, sagt Andrea Rilk, Mitglied der Vorbereitungsgruppe in Bad Frankenhausen. Nach einer Ländervorstellung und einer Pause mit Tee und Keksen feiern die Teilnehmer ab 19.30 Uhr gemeinsam den Gottesdienst in der Unterkirche.