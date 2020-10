Weniger Arbeitslose im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Kurzarbeit sichert die Arbeitsstellen von 3400 Arbeitnehmern in der Region.

Die Agentur für Arbeit in Nordhausen vermeldet, dass im Kyffhäuserkreis im Oktober 2791 Männer und Frauen Ende des Monats ohne Arbeit waren. Das sind 153 weniger als vier Wochen zuvor. Zum Vorjahr fiel der Anstieg mit rund zwei Prozent ebenfalls moderat aus. Die Arbeitslosenquote liegt bei 7,4 Prozent.

In den drei nordthüringer Landkreisen Kyffhäuser, Eichsfeld und Nordhausen zusammen waren 8423 Personen Ende Oktober ohne Arbeit. Das sind 335 Personen weniger als im September. Gegenüber Oktober 2019 stieg die Arbeitslosigkeit insgesamt spürbar an. So gab es im Landkreis Nordhausen 15 Prozent mehr Arbeitslose als im Oktober 2019. Das sind 429 Menschen. Die Arbeitslosenquote liegt dort bei 7,6 Prozent. Im Eichsfeld haben die Zahlen zum Vorjahr auch deutlich zugenommen. 2394 Menschen waren im letzten Monat arbeitslos. Das sind 25 Prozent mehr als im Oktober 2019. Die Arbeitslosenquote lag hier bei 4,4 Prozent.

Kurzarbeit spielt in Nordthüringen weiterhin eine große Rolle. Von März bis Mai stiegen die Zahlen. Im Mai waren 15.760 Beschäftigte in Kurzarbeit. Im Kyffhäuserkreis haben im Mai, dem aktuellsten Monat für den eine Hochrechnung vorliegt, 450 Unternehmen kurzgearbeitet, betroffen waren 3400 Arbeitnehmer und rund 17 Prozent aller Beschäftigten.