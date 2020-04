Kyffhäuserkreis. Drei Patienten im Kyffhäuserkreis leiden weiter an einem schweren Krankheitsverlauf.

Weniger Menschen im Kyffhäuserkreis in Quarantäne

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen liegt weiterhin stabil bei 36. Es befinden sich nach wie vor drei Patienten mit schwerem Krankheitsverlauf in stationärer Behandlung. Die Zahl der in häuslicher Quarantäne befindlichen Personen ist gegenüber Dienstag um acht Personen gesunken und liegt nun bei 18. Weiter gelten 26 Menschen wieder als genesen, so die Information aus dem Landratsamt.