Die Außenstelle Artern des Landratsamtes Kyffhäuserkreis in Artern, An der Promenade 10.

Weniger Optionen in der Außenstelle Artern

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation im Kyffhäuserkreis informiert das Landratsamt darüber, dass die Leistungen der Kfz-Zulassung und des Führerscheinwesens ab Montag, dem 23. März, nur noch über das Landratsamt in Sondershausen angeboten werden. Anträge für Gesundheitsausweise können weiterhin dienstags in der Außenstelle Artern gestellt werden. Zwei Mitarbeiter des Bürgerbüros sind in der Außenstelle Artern als Vermittlungsstelle für weitere Anliegen der Bürgerinnen und Bürger Ansprechpartner. Das Landratsamt bitte um Beachtung und Verständnis.