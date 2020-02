Bad Frankenhausen. Am einem Tag in den Winterferien können Kinder im Regionalmuseum Bad Frankenhausen Schneekugeln basteln.

Wenigstens im Glas soll es schneien

In diesem Jahr wird in der Kurstadt ein Jubiläum gefeiert. Die Gründung des Regionalmuseums, das sich im einstigen Schloss befindet, vor 100 Jahren. Am 2. Mai gibt es ein Museumsfest.

Noch bis zum 16. Februar kann die Sonderausstellung „Jahrmarkt – alles dreht sich, alles bewegt sich“ besichtigt werden. Seit 1991 sammelt Steffi Eckert aus Seibis im Saale-Orla-Kreis Spieluhren und Schneekugeln. Anlass dazu war ein Geschenk ihres Mannes, ein Hochzeitspavillon als Spieluhr. Einige Zeit später war die Familie in Paris, sie kaufte eine kleine kleine Schneekugel. Die Sammelleidenschaft ist noch immer groß. Mittlerweile hat Steffi Eckert, wie sie sagt, etwa 900 Spieluhren und 8000 Schneekugeln. Eine Auswahl zeigt sie in der Ausstellung.

Mit Blick auf die nun kurz vor der Tür stehenden Winterferien kommende Woche, hat das Team des Museums ein Veranstaltungsangebot für Kinder – passend zur Sonderausstellung. Wenn Frau Holle in diesem Winter die Kyffhäuserregion wieder im Stich lässt, so will man es im Glas schneien lassen. Am 12. Februar, Mittwoch, können um 11 und 14 Uhr Schneekugeln gebastelt werden. Das ist nicht schwer. Einfach ein kleines Schraubglas und eine Lieblingsfigur mitbringen, die dann im Gläschen festgeklebt und konserviert wird. Und schon hat jeder seine Unikat-Schneekugel. Das Basteln ist im Museumseintritt enthalten.

Wie in den vergangenen Jahren auch, wartet das Museum mit Blick aufs gesamte Jahr 2020 mit einer Vielzahl an Veranstaltungen auf. Es gibt Vorträge, neue Sonderausstellungen, abendliche Exkursionen und Kabarett. Nach der aktuellen Sonderausstellung steht vom 11. März bis 10. Mai der „Akademische Bildhauer Max Fritz aus Neuhaus am Rennweg“ im Mittelpunkt. Auch hier ist der Ausgangspunkt eine Sammlung. Sie ist von Familie Bollmann aus Bad Frankenhausen.