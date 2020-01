Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wenn die Hose kneift

An den Supermarktprospekten lässt sich herrlich die Zeit ablesen, in der wir uns befinden. Oder der wir uns gerade nähern.

Ab dem Spätwinter finden wir in den Werbeblättchen alles für Gartenbestellung und Hausputz. Gartengerät, Saatgut, Anzuchttöpfen und diversen Reinigern mischen sich alsbald Osterartikel bei, denen Blumen und Blumenpflege folgen. Im Frühjahr werden wir an die bevorstehende Erntezeit erinnert, im Sommer ans Laubfegen und im Herbst an Weihnachten. Bettwäsche, Autozubehör und Handwerkskram haben das ganze Jahr Konjunktur.

Aktuell dominieren wieder Fitnessartikel die Prospekte – Gewichte, Gymnastikzubehör und natürlich die entsprechende Einkleidung. Klar, nach den fetten Feiertagen haben wir das auch dringend nötig. Wenn die Jeanshose kneift, dann kneift sie. Und sich gleich eine Nummer größer zugestehen, hat ja überhaupt keinen Charme.

Also versuchen wir es wieder mal mit Abspecken. Parallel ein bisschen Gartenarbeit dazu wäre eigentlich eine prima Kombination. Dann hätte das Ganze gleich doppelt Sinn.

Doch da spielt Mutter Natur nicht mit. Und eigentlich wartet daheim ja auch immer noch eine Ladung Weihnachtskram darauf, genussvoll vertilgt zu werden.

Vielleicht schaffen wir das bis zur Fastenzeit.