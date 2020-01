Wer fuhr das Auto und flüchtet vom Unfallort?

Parkplatzrempler passieren hin und wieder in der Kyffhäuserregion. Und nicht alle Unfallverursacher kommen ihrer Pflicht nach, sondern machen sich aus dem Staub. Begehen Unfallflucht. Um eine Unfallflucht geht es auch in diesem Fall. Allerdings passierte der Unfall nicht auf einem Parkplatz, sondern an der sogenannten Chausseehaus-Kreuzung in Bad Frankenhausen.

Zwei Autos sind, wie Richter Gerald Fierenz vom Amtsgericht Sondershausen die Ausgangssituation schilderte, aus Richtung Esperstedt gekommen. Die Ampelanlage war aus. Autofahrer müssen hier die Vorfahrt der anderen Fahrzeugführer auf der abbiegenden Bundesstraße 85 beachten. Der erste Autofahrer hielt an. Der Nachfolger sein angebrettert gekommen und aufgefahren. Ein Fußgänger habe das beobachtet. Den Knall habe zudem ein Anwohner gehört und sei ebenfalls zum Unfallort gekommen.

Und dann sei es passiert. Der Unfallverursacher fuhr weg, er bog nach rechts in den August-Bebel-Platz ein. Dort habe er etwa eine halbe Minute angehalten. Man dachte, der Unfallverursacher komme nun zurück. Doch das habe er nicht getan, er seit weitergefahren, verschwand. Etwa zehn Minuten vergingen, da kam das besagte Auto wieder aus Richtung August-Bebel-Platz auf die Kreuzung zu. Er sei ohne Rücksicht auf Vorfahrtsregeln sehr schnell über die Kreuzung gefahren und verschwand in Richtung Seehausen. Der Fahrer im anderen Auto wurde bei dem Unfall verletzt, er kam ins Krankenhaus, war dort einen Tag zur Beobachtung. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Kennzeichentafel bleibt am Unfallort zurück

Die Polizei nahm den Unfall auf. Und es gab eine Spur zum flüchtigen Auto. Eine Kennzeichentafel sowie Teile des Kotflügels lagen auf der Straße. Die Halterin des Autos ist die Mutter des Angeklagten. Er stammt aus dem Kyffhäuserkreis, hatte zu der Zeit seinen Wohnsitz im Ausland, dort hat er einen Job. Es gibt Einträge im Bundeszentralregister: Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstoß gegen das Waffengesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Sachbeschädigung. Es wurden Geldstrafen ausgesprochen.

Es stellte sich heraus, dass das Auto in einer Werkstatt zur Reparatur war. Es sei der Angeklagte gewesen, der am Tatabend mit der Werkstatt telefonierte, sie soll sich um die Reparatur und ein Gutachten kümmern, es sei ein Unfall passiert. Das wertet das Gericht als Indiz.

Es hatte von den beiden Passanten an der Kreuzung eine Beschreibung des Fahrers gegeben. Es sei ein Mann gewesen, 35 bis 40 Jahre alt. Also konnte es schon mal die Halterin des Autos nicht gewesen sein. Und so prüfte die Polizei ab, wer noch Zugang zum Auto hatte. Der Lebensgefährte der Mutter war älter, der Sohn geriet ins Blickfeld der Ermittlungen, die Beschreibung habe auf ihn gepasst.

Die Versicherung wurde befragt. Dort sei ein Unfall angezeigt gewesen, die Mutter habe sich um die Schadensregulierung gekümmert. Sie habe mit Blick auf ihren Sohn von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Bei den weiteren Recherchen habe es den Verdacht gegeben, dass der Angeklagte möglicherweise keinen für Deutschland gültigen Führerschein hat. Gegenüber der Versicherung habe es dann die Aussage des Angeklagten gegeben, er sei der Fahrer des Autos gewesen. Er habe einen Führerschein, ausgestellt in dem Land wo er wohne. Das sieht das Gericht als zweites Indiz für eine Täterschaft.

Überraschung bei Gericht in der Hauptverhandlung

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen hielten die beiden Passanten an der Kreuzung an der Personenbeschreibung fest. Es gab auch eine Beschreibung der Gesichtsform. Dann die Überraschung bei Gericht in der Hauptverhandlung. Der eine Passant sagte, dass die Personenbeschreibung nicht auf den Angeklagten zutreffe. Sondern auf einen Mann, der draußen auf dem Flur stehe. Die Verteidigung habe den anderen Mann als möglichen Zeugen dabei gehabt. Es war der Cousin des Angeklagten. Doch der hat, so der Richter, eine ganz andere Gesichtsform als die beschriebene des Autofahrers.

War doch alles anders? Aus Sicht der Staatsanwaltschaft und des Gerichtes habe sich der Zeuge bei seiner aktuellen Aussage geirrt. Es habe damals eine Beschreibung gegeben, jetzt nach über einem Jahr soll es ein anderer Mann gewesen sein? Die Indizienkette gegen den Angeklagten sei hingegen klar. Der Gericht verurteilte den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen je 80 Euro, also insgesamt 8000 Euro. Die Fahrerlaubnis hatte man dem Mann bereits entzogen. Es gibt ein Verbot für ihn, mit dem ausländischen Führerschein in Deutschland zu fahren. Die Sperrfrist beträgt sechs Monate.

Der Angeklagte hat gegen das Urteil Rechtsmittel eingelegt, möglich ist die Berufung oder Revision.