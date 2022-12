Beispiel Dorfkirche im Pfarrbereich Allstedt-Wolferstedt: Seit Jahrzehnten schon findet in der Schaafsdorfer Dorfkirche kein Gottesdienst etc. mehr statt. Der Kirche entstehen trotzdem Kosten. Pfarrer Martin Weber möchte hier nun zusammen mit den Gemeindekirchenräten in dem kleinen Ortsteil die Vision einer multifunktionalen Kirche umsetzen.