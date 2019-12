Werkstatt soll bis April nutzbar sein

Es war ein langer und steiniger Weg bis zum Ziel. Am Mittwochvormittag lud die Stiftung Finneck und das Bildungs- und Leistungszentrum Sömmerda (BDZ) zum Festakt in die Salinestadt, um Einblick in die Bauarbeiten am neuen Standort für Menschen mit psychischen Erkrankungen zu ermöglichen. Symbolisch durften alle Besucher einen Stein für eine Mauer setzen.

Bislang befinden sich die Räumlichkeiten der Stiftung Finneck im Kyffhäuserkreis für Menschen mit psychischen Erkrankungen an der Esperstedter Straße in Bad Frankenhausen. Da dort die dringend benötigte Fläche für Erweiterung fehlt, plante die Stiftung schon länger einen Umzug nach Artern. Diesen Prozess erläuterten Sylvia Buchmann, die Leiterin der Finneck-Niederlassungen im Kyffhäuserkreis, und Joachim Stopp, Vorstand des BDZ in ihren Ansprachen. Die bevorzugte Lösung sei demnach ein Anbau an die bestehenden Werkstätten an der Otto-Brünner-Straße gewesen. Die Flächen dafür wären vorhanden gewesen. Dieses Vorhaben sei aber auf den letzten Metern gescheitert, weil die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) einen zu hohen Quadratmeterpreis aufgerufen hatte, wie Stopp erzählte. Auch mehrere Vermittlungsversuche durch das Landratsamt scheiterten. Auf der Suche nach anderen geeigneten Objekten sei ihm, so Stopp, die Halle von ehemals Möbel Weschke in Artern aufgefallen. Eine Besichtigung des Objektes habe aber ergeben, dass die Halle viel zu groß sei. „Geeigneter erschien uns dann schon die benachbarte kleine Halle, in der wohl früher Fliesen gelagert wurden“, sagte Stopp. Auf Vermittlung der Arterner Bauamtschefin Antje Große, sei dann der Kontakt zur ehemaligen Eigentümerin entstanden und der Kauf abgewickelt wurden, wie Sylvia Buchmann erzählte.

Die Außenhülle der Halle soll weiter genutzt werden. Im Inneren sind derzeit die Baufirmen aktiv, um 32 kleine Räume zu schaffen, die ab April 2020 vollständig genutzt werden können. Dafür müssen Wände gemauert werden. An einer dieser durften in einem symbolischen Akt dann alle Teilnehmer der Veranstaltung Hand anlegen. Jeder Stein wurde nummeriert und in einer Liste der Name des Paten vermerkt. Zunächst packten die künftigen Mitarbeiter der Niederlassung an, dann unter anderem auch der stellvertretende Landrat Raimund Scheja (CDU), Arterns Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) sowie Sylvia Buchmann und Joachim Stopp.