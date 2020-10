Wichtige Dokumente

Patrick Weisheit erinnert an einen kaum bekannten Aktionstag.

Heute ist der Welttag des audiovisuellen Erbes. Das klingt erst einmal sperrig, ist aber recht einfach erklärt. Heute soll weltweit darauf aufmerksam gemacht werden, wie wichtig es ist, Tonaufnahmen, Filme und Videos zu erhalten. Es soll das Bewusstsein dafür geschärft werden, dass die Menschheit in den letzten gut 100 Jahren zahlreiche historische Dokumente erschaffen hat, die erhaltenswert sind. Auch als Zeitungsredakteur finde ich einen besonderen Tag, der darauf hinweist, als sehr sinnvoll. Audiovisuelle Medien begleiten uns tagtäglich. Fast überall läuft ein Fernseher oder es dudelt das Radio. Die Deutsche Kinemathek in Berlin hat übrigens die Leitung für den Welttag in Deutschland inne.