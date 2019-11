Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wie ist der Bauzustand des Dorfgemeinschaftshauses?

Es gibt noch Gesprächsbedarf in den Fachausschüssen des Stadtrates. Der Stadtrat von Bad Frankenhausen wird sich in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am 28. November nicht mit der Benutzungssatzung der Kindergärten sowie der entsprechenden Gebührensatzung beschäftigen.

Davon betroffen ist auch der Ortsteil Ringleben, hier gibt es die Einrichtung „Pfiffikus“. Im alten markanten Gebäude, das nicht als Kindergarten gebaut wurde, gibt es Sanierungsbedarf. Um die Betriebserlaubnis zu sichern und zu erweitern, sind Bauarbeiten vorgesehen. Der Stadtrat entscheidet am Donnerstag kommender Woche über die Vergabe der Planungsleistungen. Immerhin geht es beim Bauvorhaben, da ist auch der Brandschutz ein wichtiges Thema, um eine geschätzte Gesamtinvestition von 800.000 Euro. Die Zahl steht im Arbeitspapier „Doppelhaushalt 2020/2021“ der Stadt. Die Kommune hat einen Fördermittelantrag aus dem Landesinvestitionsprogramm „Kindertageseinrichtungen“ für 2020 gestellt.

Darüber wurde in der öffentlichen Sitzung des Ortsteilrates informiert. Mit Blick auf das Arbeitspapier Doppelhaushalt, das die Stadtverwaltung erstellte, gab es im Rat Anregungen für Investitionen in den nächsten Jahren. Es sollte eine Analyse über den Bauzustand des Dorfgemeinschaftshauses „Zum Storchennest“ erstellt werden, um sagen zu können, welche Sanierungsarbeiten künftig notwendig sind. Wünschenswert wäre es, wenn Ringleben ein Förderschwerpunkt in der Dorferneuerung wird.

Zudem wurde die Umgestaltung des Parkes angesprochen. Die Bühne sei ein Problem, vielleicht könnte ein neuer Spielplatz entstehen. Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) erinnerte daran, dass auf dem Weg zum Förderprogramm Dorferneuerung Regularien, Vorbereitung, Planung, Zeitabschnitte, zu beachten seien. Allein beim Blick aufs Dorfgemeinschaftshaus sei der Investitionsbedarf wohl so hoch, dass für andere Vorhaben kein Geld mehr zur Verfügung stehen könnte.

In dem Zusammenhang sprach Strejc die Vielfalt an kommunalen Liegenschaften in Ringleben an, deren Zustand sehr unterschiedlich sei. Mit dem Thema müsse sich der Ortsteilrat beschäftigen und sagen, was man warum erhalten will – und was man verkaufen sollte.