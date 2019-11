Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wie viel zahlen Eltern künftig für den Kindergartenplatz?

Bad Frankenhausen. 440 Mädchen und Jungen werden in der Stadt Bad Frankenhausen in den fünf Kindergärten „Wippergärtchen“, „Kindervilla“, „Sonnenschein“ mit dem „Zwergenstübchen“ sowie „Kyffhäuserzwerge“ in Ichstedt und „Pfiffikus“ in Ringleben betreut. Träger der Einrichtungen ist die Stadt. Gesprächsthema sei, wie Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) auf TA-Nachfrage sagte, die Satzung über die Beiträge, die die Eltern zu zahlen haben. „Wir als Stadt finanzieren die Einrichtungen jährlich mit 2,5 Millionen Euro. Das ist ein großer Betrag. In der bisherigen Satzung ist geregelt, dass die Elternbeiträge entsprechend des Einkommens zu zahlen sind. Das sind im Durchschnitt 135 Euro pro Monat. Seit mehreren Jahren bietet die Stadt für die Kindergartenkinder ein kostenfreies Mittagessen an“, schildert Strejc. Die Staffelung bei den Einkommen liege im oberen Bereich bei über 2556 Euro. In den Jahren seien Einkommen gestiegen.

Der Stadtrat müsse entscheiden, ob es diese Beitragsstaffelung nach Einkommen in der Art weiterhin geben soll – oder nicht. Knackpunkt sei aber die Frage, in welchem Umfang man die Eltern an den Kosten für die Kindergärten beteiligt. Derzeit liege der Deckungsgrad bei 25 bis 35 Prozent. „Die Kosten betragen pro Kind im Alter von ein bis zwei Jahren monatlich 930 Euro, bei einem Kinder über zwei Jahre sind es 555 Euro“, so Strejc. Es sei eine politische Entscheidung, wie hoch letztlich die Kostendeckung für die Eltern ausfallen soll.

In den vergangenen Jahren gab es in den drei Kindereinrichtungen der Kernstadt sehr umfangreiche Sanierungsarbeiten. Da ging es vor allem um Brandschutz, Erneuerung der Technik, energetische Sanierung, Gestaltung der Außenanlagen. Derzeit gibt es Sanierungsarbeiten im Gebäude der ehemaligen Grundschule am Tischplatt, hier ist das „Zwergenstübchen“ vom „Sonnenschein“. Die nächsten Investitionsschwerpunkte bei den Kindergärten werden, wie der Bürgermeister sagte, die beiden neuen Ortsteile Ringleben und Ichstedt sein. Der Stadtrat wird sich in seiner nächsten Sitzung am 28. November mit Planungsleistungen für den „Pfiffikus“ in Ringleben beschäftigen.