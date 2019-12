Wieder kommen 80.000 Besucher in die Barbarossahöhle

In diesem Jahr wird wieder die Besucherzahl in der Barbarossahöhle Rottleben wie im Jahr zuvor erreicht, wo 80.000 Gäste tief im Berg gezählt wurden. „Es sieht gut aus, das ist auf jeden Fall zu schaffen“, sagte Werkleiterin Anke Schreyer in der ersten Sitzung des Werkausschusses des Gemeinderates Kyffhäuserland. Und sie zeigte sich sichtlich zufrieden. Die touristische Einrichtung Barbarossahöhle ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde. In der Besucherzahl sind nicht die Gäste enthalten, die sich im Rahmen von Festen und Veranstaltungen im Außenbereich aufhielten.

Die Besucherzahlen seien auch immer mit abhängig wie die Feiertage fallen, vom Wetter und dem Reiseverhalten der Leute. Besucherstarke Monate seien in diesem Jahr der April, Juli, August und Oktober mit jeweils über 10.000 Gästen gewesen. Die wenigsten Gäste kamen – wie in all den Jahren zuvor – im Januar, da waren es etwa 1500.

Auch in diesem Jahr gab es wieder eine bunte Mischung an Veranstaltungen, von Konzerten, Kabarett bis Puppenspiel. Die Barbarossahöhle war einer der Anlaufpunkte bei der Großveranstaltung Osterspaziergang in Bad Frankenhausen, wo in der Region etwa 13.000 Wanderer unterwegs waren. Ein starker Besuchermagnet sind die „Lichterwelten“, die es nun schon traditionell in Barbarossas Reich gibt. Die Veranstaltung gab es täglich nach den offiziellen Führungen knapp über drei Wochen lang. Da kamen insgesamt etwa 5000 Besucher. Etwas ganz Besonderes war die Medienkunst-Biennale, die erste, die es weltweit in einer Schauhöhle gab. Es war, künstlerisch gesehen, etwas ganz Spezielles, einen Besucheransturm habe es allerdings nicht gegeben. Gut besucht waren wieder das Herbstfest, der Familientag, die beiden Veranstaltungen „Mettenschicht“ am 23. Dezember im Naturwunder sich ausverkauft.

Betriebswirtschaftlich sehr gutes Jahr 2019

Mit Beginn des Jahres 2019 gab es eine Erhöhung des Eintrittspreises für Erwachsene und Kinder von jeweils einem Euro. Sie sei notwendig gewesen, so Anke Schreyer, weil es ins gesamt Kostensteigerungen gibt. Die letzte Preisangleichung hatte es vor zehn Jahren gegeben. „Der Betrieb trägt sich finanziell selbst, das ist wichtig. Mit Blick auf 2019 war es betriebswirtschaftlich ein sehr gutes Jahr“, sagte die Werkleiterin im Werkausschuss. Das Gremium besteht aus Bürgermeister, vier Ratsmitgliedern, zwei berufenen Bürgern.

Zur Barbarossahöhle gehören auch eine Gaststätte sowie ein Imbiss mit Biergarten. Die Gemeinde hatte, nachdem die Wiederverlängerungsfristen weiter verkürzt wurden, den Vertrag mit dem Pächter gekündigt. Es gab Sanierungsarbeiten, Auflagen von Behörden waren zu erfüllen. Da gab es natürlich auch Kontrollen. Die Gemeinde stellte Mitarbeiter ein. Man habe, wie Bürgermeister Knut Hoffmann (CDU) sagte, allerlei Erfahrungen gesammelt, die erste große Bewährungsprobe war beim Osterspaziergang, mittlerweile gebe es Feiern in der Gaststätte, wie jetzt in der Adventszeit. Die Betreibung von Gaststätte, Imbiss, Außenbereich sei aber eine Übergangslösung. Mit dem Thema werde sich der Werkausschuss, in dem auch neue Mitglieder sind, intensiv beschäftigen müssen, da gehe es auch um Visionen. Gastronomie gehöre zu einer touristischen Einrichtung, sie sei mit ein Aushängeschild.

Vor dem Eingangsbereich der Barbarossahöhle, neben dem Spielplatz Geo-Erlebnislandschaft, steht das Geo-Informationszentrum. Die Arbeiten am Gebäude seien im Wesentlichen fertig, das Ausstellungskonzept liege schon seit geraumer Zeit vor. Die Eröffnung habe sich aus verschiedenen Gründen verzögert, sagte der Bürgermeister, sie werde spätestens im Herbst 2020 sein. Für den Bau bekam die Gemeinde Fördermittel, den finanziellen Eigenanteil der Kommune übernimmt der Eigenbetrieb Barbarossahöhle.

Besucherzahlen

2012 64.591

2013 61.916

2014 72.541

2015 72.563

2016 80.406

2017 83.588

2018 80.101