Wiehe erlebt einen spaßigen Nachmittag

Beim „Human Bowling“ waren luftgefüllte Kegel umzustoßen. Mit Augenmaß gingen Karola Markmann und Axel Kosinski zur Sache, Katja Erdmann in der Kugel hatte ebenfalls ihren Spaß.

Wiehe. Für den 1. Ortsmeister hätten es allerdings ein paar Punkte mehr sein müssen. Vereine freuen sich trotzdem

Bei der Thüringer Ortsmeisterschaft haben sich die Wieheschen tüchtig ins Zeug gelegt. Nicht nur bei den Wettbewerben. Ein richtiges gemütliches Volksfest auf dem Markt ist daraus geworden – mit voll besetzten Bänken, angeregten Gesprächen, Unterhaltung und hohem Spaßfaktor bei Rostwurst, Kaffee und Kuchen. Rund vierhundert Besucher wollten sich das Spektakel am Samstagnachmittag nicht entgehen lassen, zu dem der munter durchs Programm führende Moderator René Pfeuffer auch den stellvertretenden Chefredakteur der Thüringer Allegmeine, Thomas Bärsch, begrüßte. Da mochte selbst das Wetter kein Spielverderber sein und beließ es bei ein paar Regentropfen, die schnell vergessen waren.

Für die Vertreter der Jugend beim „Bungee Run“ legte sich Benjamin Wagner ins Zeug und konnte nicht nur mit Dynamik glänzen, sondern wie seine Mitstreiterin Sarah Frank (links) auch mit ausgereifter Technik. Foto: Kerstin Fischer

Christian Kroll vom Sportverein Rot-Weiß Wiehe hatte für seinen Ort bei der 1. Thüringer Ortsmeisterschaft der drei Thüringer Funke-Tageszeitungen eine Bewerbung abgeschickt. Nachdem die Wieheschen im Semi-Finale in einem spannenden Online-Voting einen von fünf Finalplätzen ergatterten, durften sie am Samstag in fünf Wettbewerben um Punkte kämpfen. 5000 Euro Siegerprämie winken dem 1. Ortsmeister, die Sportverein und Badverein gut gebrauchen können.

Die Sache hatte allerdings zunächst einen Haken: Zwar waren die Aufgaben schon eine ganze Weile bekannt, aber an Freiwilligen für deren Ausführung fehlte es noch. Da war Spontaneität gefragt.

Bei „Hau den Lukas“ ging es nicht um Kraft, sondern Geschick. Das ermunterte Karin Jordanland zur Teilnahme. Wohl dosiert ließ sie den Hammer auf die Schlagfläche sausen und holte für Wiehe 50 Punkte. Beim „Bungee Run“ waren Klettkissen auf einer Bande an der Laufbahn möglichst weit vorn zu platzieren, wobei die Starter gegen den Widerstand eines Gummiseils um die Hüfte anzurennen hatten. Hier zeigte die Jugend mit der größten Dynamik und der scheinbar besten Technik den „Alten“ wie’s geht – 86,8 Punkte das Ergebnis für Wiehe.

Christian Kroll stellte sich dem „Heißen Draht“. Keine leichte Aufgabe, wie sich herausstellte. Foto: Kerstin Fischer

Dem dritten Wettkampf „Heißer Draht“ stellte sich Christian Kroll. Hochkonzentriert ging der Vereinssportler an Werk, doch mit ruhiger Hand den Kontaktstab entlang des Drahtes zu führen, sieht leichter aus, als es ist. Hundert Punkte winkten, allerdings wurde es bei jeder Berührung zwischen Kontaktstab und Draht einer weniger. Bis schließlich leider eine Null auf dem Zähler stand.

Beim „Human Bowling“ mit einem menschlich besetzten Kugelkäfig holte Wiehe 90 Punkte, wie auch beim Quiz, dem sich Ortschaftsbürgermeisterin Dagmar Dittmer (CDU) mit dem Fünftklässler Tim stellte. Am Ende machte das ganze Publikum mit, was zwar nicht ganz regelkonform war. Aber die Wettbewerbsleitung drückte alle Augen zu. Eine falsche Antwort schlich sich dennoch ein: das Saxofon ist wegen seines Mundstücks kein Blech-, sondern ein Holzblasinstrument. Am Ende standen 316,8 Punkte für Roßleben-Wiehe auf der Anzeigetafel, das sich damit zunächst hinter Seebergen (411,7 Punkte) und Bad Langensalza (374,7 Punkte) platzierte, wobei die Wettbewerbe bei zwei weiteren Finalisten (Hohenstein und Arnstadt) noch ausstanden.

Über großen Kuchen-Appetit konnten sich Ramona Ernst, Sabine Metzler und Bettina Gröber freuen. Zehn Bleche hatten Landfrauen aus Langenroda, die Frauen der Tanzgruppe LaWie und die Kindergarteneltern gebacken, die reißend Abnahme fanden. Foto: Kerstin Fischer

Am kommenden Samstag kämpft als letztes Arnstadt und dann steht der 1. Ortsmeister fest. Wiehe wird es leider nicht, aber immerhin 1000 Euro sind sicher.