Wilde Katzenvermehrung soll eingedämmt werden

Für knapp 200 Hunde war das Tierheim Gehofen im ablaufenden Jahr eine Zwischenstation. Das geht aus den Unterlagen 2019 der Auffangeinrichtung für herrenlose Tiere hervor. Die bellenden Vierbeiner kamen als Fundtiere nach Gehofen oder wurden als Ausreißer beziehungsweise Streuner eingefangen und ins Tierheim gebracht. Für einen Teil von ihnen nahm die Odyssee schließlich einen glücklichen Ausgang. Tierfreunde, die sich einen (neuen) Hausgenossen zulegen wollten, schauten bei ihrer Suche danach auch im Tierheim vorbei und wurden fündig.

Doch dieses Glück war nicht allen hold. Derzeit warten 38 Hunde in Gehofen auf ein neues Heim, und damit im Schnitt so viele wie immer.

Vermittelt werden Tiere in der Zeit um Weihnachten nicht. Da halten es die Gehofener wie viele andere Tierheime. „Seit 20. Dezember ist bei uns Ausgabestopp. Erst am 2. Januar geht es wieder weiter“, sagt Tierheimmitarbeiter Rüdiger Hundt. Damit soll verhindert werden, dass Tiere als Geschenk unterm Weihnachtsbaum liegen und später möglicherweise wieder im Heim landen, weil ihre Anschaffung unüberlegt war.

Bei den Katzen liegen die Zahlen ungleich höher: Hier landeten in diesem Jahr 292 Schnurrer im Tierheim Gehofen. „Plus weitere fünfzig, die wir aus Platzgründen bislang nicht aufnehmen konnten“, berichtet Rüdiger Hundt. Im Schnitt leben achtzig Katzen in Gehofen. Und die Zahl wird laut Hundt nicht kleiner. „Sobald ein Stubentiger das Tierheim mit einem neuen Besitzer verlässt, kommen gleich wieder zwei neue rein“, sagt er.

Ein Umstand, der die Gehofener alles andere als freut. Wurde in diesem Jahr durch die Fertigstellung des Katzen-Quarantäneanbaus gerade mal wieder ein bisschen Luft im Tierheim, sind auch diese Plätze längst voll belegt. Meist mit Katzenmüttern, die als wilde Streuner gebracht werden und dann im Heim ihre Jungen bekommen.

Um vorbeugend tätig zu werden, plant der Tierschutzverein „Am Weinberg“ Artern, der das Tierheim Gehofen betreibt, zusammen mit dem Zweckverband „Tierheim Gehofen“ eine großangelegte Kastrations- bzw. Sterilisierungsaktion im Verbandsgebiet. Diese soll aus einem Programm des Landes Thüringen finanziert werden.

Im Zweckverband sind seit über zwanzig Jahren Kommunen im Altkreis Artern zusammengeschlossen, um ihre Pflichtaufgabe, die Aufnahme von Fundtieren, zu bündeln. Zweckverbandsvorsitzender ist seit diesem Jahr der Bürgermeister der Stadt An der Schmücke, Holger Häßler (pl). Das Vorhaben schildert er wie folgt: „Wir werden dafür an Schwerpunkten, wo sich besonders viele freilaufende Katzen aufhalten, Lebendfallen aufstellen und die Tiere einfangen. Zuvor ist aber noch zu klären, was die Schwerpunkte sind und natürlich muss ausgeschlossen werden, dass Katzenhalter auf diese Weise zu einer kostenlosen Kastration ihres Vierbeiners kommen“.

Die Förderung dieser Maßnahme liegt bei 100 Prozent und wird ausschließlich an Tierschutzvereine und Kommunen für die Kastration bzw. Sterilisation freilebender herrenloser Katzen einschließlich Tierarztbehandlung, Kennzeichnung mit Mikrochip und Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Hilfsmitteln gewährt, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Durchführung der Kastration stehen.