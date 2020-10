Wilde Tiere bleiben wild

Hainleite, Kyffhäuser, Hohe Schrecke – in den Wäldern im Kyffhäuserkreis nimmt die Zahl der Wildkatzen zu. Die Samtpfote mit dem getigerten Fell bevorzugt lichte, offene Flächen, die sie zur Mäusejagd nutzt.

Doch nicht nur aufmerksame Waldbesucher können mit etwas Glück die scheuen Waldbewohner zu Gesicht bekommen. Manches Tierheim bekam Wildkatzenbabys sogar schon bis vor die Tür getragen. „Hier“, sagt Ines Scheler im Tierheim Gehofen und hat mit wenigen Handbewegungen in ihrem Handy ein Foto rausgesucht, darauf ein junges Kätzchen mit großen Augen aus einem Weidenkorb schaut, „solche Bilder bekommen wir zugeschickt. Und die kursieren auch im Internet“, erzählt sie.

Da sind Tierschützer und Behörden sofort alarmiert.

„Die Leute, die die Fotos posten, berichten dann meist von einem Fund aus dem Wald. Die Geschichten gehen meist so: Das Kätzchen wurde beim Spaziergang entdeckt, und weil weit und breit keine Katzenmutter war, haben sie das vermeintlich verlassene Tier mitgenommen“, erzählt Ines Scheler. Tierliebe sei das nicht. „Und dann stehen die Leute plötzlich bei uns vor der Tür und wollen solche Tiere abgeben“, schüttelt Tierheimleiter Rüdiger Hundt den Kopf.

Denn Freude an einem Schmusekätzchen werden die vermeintlichen Retter mit der Mieze aus dem Wald nicht haben. „Wildkatzen lassen sich nicht zähmen. Die bleiben immer wilde Tiere“, sagt Rüdiger Hundt. Erster Ansprechpartner für das Tierheim sei in einem solchen Fall die Untere Naturschutzbehörde.

Dass sich Wildkatzen in der Region immer wohler fühlen, bestätigte kürzlich auch der Leiter des Forstamtes Sondershausen, Uli Klüßendorf.

Zu unterscheiden ist der scheue Waldbewohner mit dem grauen Fellmuster von seinem Pendant, der Hauskatze, unter anderem durch seine wuchtigere Kopf- und die breitere Schnauzenform, den stark buschigen Schwanz, den cremefarbenen Unterton im langen Fell, das die Wildkatze zudem plumper und die Ohren kleiner wirken lässt, sowie kräftig ausgebildete weiße Schnurr- und Tasthaare. „Laien können eine junge Wildkatze aber kaum von einer Hauskatze mit getigertem Fell unterscheiden“, räumt die Leiterin der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises, Katja Schappmann ein. Hundertprozentige Gewissheit könne letztlich aber ohnehin nur eine genetische Untersuchung bringen.

Dringend rät die UNB-Chefin davon ab, Tiere aus dem Wald mitzunehmen. Es gebe keinen Grund zu der Annahme, dass sich kilometerweit von menschlicher Zivilisation herrenlose Haustiere aufhalten, sagt sie.

Katzenbabys mitzunehmen sei generell verkehrt, appelliert auch Rüdiger Hundt an die allgemeine Vernunft und Einsicht. Meist habe sich die Katzenmutter sich in der Nähe bloß versteckt. „Dabei lässt sie ihren Nachwuchs aber nicht aus den Augen!“, schildert er. Mit ihrem Drang einzugreifen und Gutes zu tun, schaden Menschen oft sogar mehr. „Werden Katzenjunge angefasst, nehmen die Alttiere sie möglicherweise nicht mehr an“, sagt der Tierheimleiter. Eine Wildkatze, die mal ins Tierheim Gehofen gebracht worden war, kam letztlich in den Bärenpark Worbis.

Das kann es auch nicht sein.

Letztlich regele sich vieles von selbst, auch wenn das Ende mitunter traurig ist. „Aber das ist Natur!“, sagt Rüdiger Hundt.