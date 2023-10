Wildkräuter und Gemüse bei Kochkurs in Bad Frankenhausen

Ein Kochkurs in der Zauberküche der „Kräuterei“ in Bad Frankenhausen findet am 28. Oktober statt.

Ein Kochkurs mit Heike Kern, der Kräuterfrau vom Kyffhäuser, findet am Samstag, dem 28. Oktober, in der Zauberküche der „Kräuterei“ in Bad Frankenhausen statt. Unter dem Motto „Der leckere vegetarische Herbst“, werde mit Gewürzen aus aller Welt, Wildkräutern und Gemüse gearbeitet. Die Veranstaltung richte sich an jede Altersklasse ab 14 Jahren. Anmeldungen bis zum 20. Oktober und weitere Informationen unter Telefon: 0170/3146631.