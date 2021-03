Ganz oben auf der Prioritätenliste stehen in diesem Jahr Sanierungsarbeiten an der Turmwindmühle in Immenrode. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Die Turmwindmühle in Immenrode, das Dorfgemeinschaftshaus in Schönfeld und das Mehrgenerationenhaus in Roßleben sind die ersten Projekte, die in diesem Jahr von EU-Fördermitteln im Rahmen des Leader-Projektes profitieren werden.