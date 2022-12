Winterdienst und Rittergut: Heygendorfer Ratsmitglieder verständigen sich am Dienstag

Heygendorf. Der Heygendorfer Bürgermeister informiert am 13. Dezember zu Straßenwinterdienst, Rittergut, gesperrter Helme-Brücke und Vorhaben in 2023.

Die Ratsmitglieder aus Heygendorf treffen sich am 13. Dezember, 18.15 Uhr, im Gemeindeamt. Dort soll etwa über den Winterdienst in der Ortschaft, den Sachstand zur Reparatur der Schaafsdorfer Brücke und vorgesehene Veranstaltungen gesprochen werden. Ortschef Karl-Heinz Weinreich spricht außerdem zum Stand der Baumaßnahmen am Rittergut. Wegen des Dacheinsturzes Mitte Juni wurde die Ortsdurchfahrt in diesem Bereich komplett gesperrt.