Wirtschaftsbeirat des Kyffhäuserkreises tagt erstmals virtuell

Christian Böduel leitet seit Jahresbeginn das regionale Service-Center der Industrie- und Handelskammer Nord in Nordhausen.

Erstmals hat der Wirtschaftsbeirat des Kyffhäuserkreises virtuell getagt. Beiratsvorsitzende Catrin Auerbach leitete die Sitzung des ehrenamtlichen Gremiums der Industrie- und Handelskammer (IHK). „Wir waren mit der Resonanz in qualitativer Hinsicht sehr zufrieden“, resümierte Christian Böduel, Leiter des regionalen Service-Centers Nord, nach der Premiere. Obgleich er zugab, dass es noch einige technische Probleme auszumerzen gilt.

Strategiepapier mit regionalen Unternehmen erarbeiten

Auf der Agenda standen verschiedene Themen. Zunächst stellte Böduel den zugeschalteten Teilnehmern die Handlungsfelder für die Vollversammlungslegislatur 2021 bis 2025 vor und bat um Mitarbeit und Anregungen. „Die IHK Erfurt ist vor allem Interessenvertretung der Wirtschaft“ erklärte er in seinem Vortrag. Deshalb können sich regionale Unternehmen an der Erarbeitung des Strategiepapieres beteiligen, beispielsweise auf der Internetseite erfurt.ihk.de unter dem Punkt Mitmach-IHK.

Einblick in Finanzierungsprogramme der Aufbaubank

Über Qualifizierungsmöglichkeiten von Mitarbeitern referierte Holger Brandner, Berufsberater der Arbeitsagentur. Jörn Fröbel von der IHK erörterte, inwieweit die Überbrückungshilfe III als nachgebessertes Instrument zur Unterstützung der krisengebeutelten Wirtschaft hilfreich sein kann. Einen kurzen Einblick in die Förder- und Antragsbedingungen der Finanzierungsprogramme der Thüringer Aufbaubank gab Kathrin Stracke-Wagner, Kundenbetreuerin für Nordthüringen.

Co-Working im Eichsfeld vorgestellt

Abschließend wurde die Projektidee Co-Working im Eichsfeld vorgestellt, also das Teilen von Arbeitsräumen und Büroflächen. Waren bisherige Ansätze in diesem Bereich auf Start-Ups und Netzwerke ausgerichtet, haben die Lockdowns und Hygienekonzepte zu einer Verschiebung beziehungsweise Erweiterung des Anwenderkreises geführt. „Die Begriffe Homeoffice oder mobiles Arbeiten sind in der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen verstärkt im Fokus von Wirtschaft und Politik angekommen,“ erklärten Elena Lopez und Claudio Garcia den Nutzen ihres Projektes für die Region.