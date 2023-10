Wo der Weihnachtsmann zu finden ist

In der Goethe Chocolaterie in Oldisleben, im Bild die Chocolatiers Viktoria Riese und Marko Schnitter, läuft die Weihnachtsproduktion. Hohlkörper, Schokoladentafeln, Pralinen werden mit viel Liebe in Handarbeit hergestellt. Am 1. November startet die Weihnachtsausstellung „Christmas World".

Oldisleben. Am 1. November öffnet die Weihnachtsausstellung der Goethe Chocolaterie. Schwieriges Jahr für Oldislebener Manufaktur

In der Goethe Chocolaterie ist die Weihnachtsproduktion angelaufen. Weihnachtsmänner in vielen Gestalten, im Auto, mit Rentier oder beidem, sowie lustige Wichtel stehen auf dem Tisch vereint, während Chocolatier Viktoria Riese nach der frischen Form einer Hohlkörperhälfte greift, um sie an ausgesuchten Stellen dünn mit weißer Schokolade zu bepinseln. Es wird der Bart vom Weihnachtsmann sowie der Saum seiner Mütze. „Mehrfarbiger Schokoladenfiguren sind schichtweise aufgebaut. Nach jeder Schicht wird gekühlt, damit die Schokolade fest wird. Dann kommt die nächste Schicht“, beschreibt Geschäftsführerin Juliane Finger das aufwendige Herstellungsprinzip, das in einer Manufaktur natürlich ausschließlich in Handarbeit erfolgt.

Firmengründern Karin Finger und Tochter Juliane, die die Geschäfte übernommen hat, führen den kleinen Betrieb nach Corona erneut durch schwierige Zeiten. Foto: Kerstin Fischer

In der Vorweihnachtszeit volles Terminbuch

Die Weihnachtsproduktion und eine hoffentlich gute Nachfrage in den letzten beiden Monaten ist ein kleiner Lichtblick für Juliane Finger und ihre Mutter, Firmengründern Karin Finger, in einem ansonsten sehr schwierigen Jahr. Zwar zählte die Manufaktur mit Konditorei, Kaffeerösterei, Eisherstellung und angeschlossenem Café sowie Schokoladen-Kursen über das Jahr wieder viel Publikumsverkehr, und auch in der Vorweihnachtszeit ist das Buch mit Kursterminen voll. „Aber mit unseren Großkunden ist es schwierig geworden. Sonst hatten wir am Jahresende immer Weihnachtsaufträge von Betrieben für ihre Beschäftigen oder Kunden“, sagt Juliane Finger.

Auch sonst hat die Manufaktur zu kämpfen. Gestiegene Personalkosten, hohe Kosten bei Energie und eine Explosion der Rohstoffpreise haben die Sorge vor der Zukunft angeheizt. „Allein bei der Schokolade mussten wir dieses Jahr drei Preiserhöhungen verkraften. Und man kann sich nicht dagegen wehren“, sagt Juliane Finger. Beim Großhändler zahle der Betrieb inzwischen sogar mehr als es im Supermarkt kosten würde. „Ohne Marktmacht im Rücken, die die Preise drückt, sind wir ausgeliefert. Wir können unsere Kosten auch nicht einfach 1:1 auf unsere Kunden umlegen. Da müsste die Tafel Schokolade ja 25 Euro kosten“, schildert Juliane Finger das Dilemma des Herstellers hochpreisiger Genussmittel. Hinzu kamen Personalprobleme, sodass der Laden in Leipzig zeitweilig nur eingeschränkt arbeiten konnte. Und was in den ersten Monaten des neuen Jahres, in der umsatzschwächsten Zeit, auf den Betrieb und seine zwanzig Beschäftigten zukommen könnte, mag niemand aussprechen. „Wir werden schon durchkommen“, sagt Karin Finger. „Aber es macht gerade keinen Spaß“.

Um so mehr freuen sich alle auf die Weihnachtsausstellung, diesmal kein Märchen, sondern „Christmas World“. Gegenstand ist der Weihnachtsmann in all seinen Schokoladenvarianten von klein bis groß, von klassisch bis modern. „Außerdem geht es um seine Geschichte, um Bräuche, Traditionen in anderen Ländern. Alles soll richtig schön bunt und kitschig sein, auch in unserem Außengelände, freut sich Juliane Finger schon. Dazu wird es einen Briefkasten geben, den die jüngeren Chocolaterie-Besucher mit ihren Weihnachtswünschen füllen können, die dann an die „richtige Stelle“ weitergeleitet werden.

Eröffnet wird die Ausstellung am 1. November um 11 Uhr. Besucher sind dazu wie immer herzlich willkommen.