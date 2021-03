Wochenmarkt Sondershausen wieder mit komplettem Sortiment

Der Wochenmarkt in Sondershausen darf vom 9. März 2021 an wieder öffnen.

Vom heutigen Dienstag an wird auf dem Wochenmarkt in Sondershausen wieder das komplette Sortiment angeboten, kündigt Marktmeisterin Heidrun Schinköth-Heise an. Neben Lebensmitteln werden Händler Frühjahrsbepflanzung feilbieten und auch Waren wie Stümpfe und Taschen. Der Wochenmarkt hat Dienstag und Freitag von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Auf dem Markt und in der Fußgängerzone gelten die üblichen Corona-Schutzmaßnahmen: Mund-Nasen-Masken nach FFP2- oder KN95-Standard oder OP-Masken. Darüber hinaus seien die Marktbesucher angehalten, an den Ständen die vorgeschriebenen Abstandsregeln einzuhalten. Speisen und Getränke dürfen nur zum Mitnehmen ausgereicht werden. Der Verzehr ist im gesamten Bereich des Wochenmarktes untersagt.