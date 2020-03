Haus I in der Fritz-Brather-Straße in Bad Frankenhausen. Es gibt einen interessierten Käufer.

Wohnungen in einstigen Schulgebäuden

Seit dem Umzug des Kyffhäuser-Gymnasiums 2019 in den Neubau in der Bahnhofstraße in Bad Frankenhausen sind die beiden Schulgebäude Haus I in der Fritz-Brather-Straße und Haus II am Kantor-Bischoff-Platz ungenutzt. Die Stadt hat sie vom Kreis übernommen.

„Im nicht öffentlichen Teil der Stadtratssitzung im November hat ein Interessent, er kommt aus der Region, darüber informiert, dass er das Areal Haus I kaufen und im Hauptgebäude Wohnungen einrichten wolle. Der Interessent will sein Vorhaben in der nächsten Ratssitzung im April, ebenfalls im nicht öffentlichen Teil, vorstellen“, sagte Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) auf Nachfrage dieser Zeitung. Wesentlich weiter sei man bei Haus II. Es gebe einen Käufer, auch dieser komme aus der Region und habe Referenzobjekte. Der Stadtrat habe in seiner jüngsten Sitzung dem Verkauf zugestimmt. Der Käufer wolle hochwertige Wohnungen errichten. „Das wären zwei gute Lösungen, denn weiterer Wohnraum wird in der Stadt benötigt“, betont der Bürgermeister. In den Jahren 2018/2019 hatte der Kunstverein „White Pig“ für sich ein neues Domizil gesucht, weil es die Kündigung vom Vermieter gab. Der Verein zeigte Interesse an Haus II, sagte dann aber wegen der für ihn sehr hohen Kosten für die nötige Sanierung ab. Das ehemalige Haus II des Gymnasium am Kantor-Bischoff-Platz hat einen neuen Besitzer. Foto: Ingolf Gläser