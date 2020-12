Wohnwagen brannte ab

In Bottendorf wurde die Feuerwehr am Mittwochabend zum Brand eines Wohnwagens auf einem Privatgrundstück gerufen.

Bottendorf. Am Mittwochabend kam es auf einem Privatgelände in Bottendorf zu einem Wohnwagenbrand. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand der Wohnwagen bereits voll in Flammen. Es bestand die Gefahr, dass das Feuer auf angrenzende Wohn- und Nebengebäude übergreift.

Gemeinsam konnten die Kameraden der Feuerwehren Bottendorf, Roßleben und Schönewerda den Brand zügig und routiniert unter Kontrolle bringen und löschen.

Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Zur Höhe des Sachschadens konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Personen wurden nicht verletzt.

Im Einsatz waren 27 Kameraden der Feuerwehren Bottendorf, Roßleben und Schönewerda.

Silvio Dietzel