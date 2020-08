Wokshop zur Stressbewältigung

Tipps zur Stressbewältigung gibt es bei einem Volkshochschulkurs in Sondershausen.

Sondershausen. Angebot der Volkshochschule in Sondershausen.

„Stressreduktion für Körper und Geist" – zu diesem Kurs der Volkshochschule findet am 7. September, 18 Uhr, eine kostenlose Info-Veranstaltung statt. Darin erfahren Teilnehmer von Dozentin Kerstin Schneider mehr über die Details und Inhalte. Die Idee ist, zunächst die stressauslösenden Faktoren zu erkennen und die dazugehörige Reaktion des Körpers wahrzunehmen. Es geht um Alltagsstress, Ängste, Kontakt- und Kommunikationsschwierigkeiten: Was sind meine Gedanken? Was ist die auslösende Situation? Wie reagiert mein Körper? Die Veranstaltung findet im Sondershäuser Kreativzentrum Güntherstraße 26, Raum Malen/Zeichnen statt.