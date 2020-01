Würste angefuttert

Ich bin ein Dorf-Kind. Es war eine schöne Zeit. Spielort war vor allem die Natur. Kumpels zum Spielen gab es viele. Damals hatten viele Familien Haustiere. Hühner, Enten, Gänse, Kaninchen, Schweine. Im Winter war die Zeit, wo geschlachtet wurde. Wurst und Fleisch vom Schwein, wo man genau wusste, wie es lebte und was in den Trog zum Futtern kam.

Leckere Thüringer Produkte entstanden, über die man sich die nächsten Monate freuen konnte. Die Zutaten waren damals übrigens nicht billig.

Wir Kinder waren ab dem Zeitpunkt dabei, wo das Schwein an der Leiter hing und die Arbeit – die Erwachsenen stießen schon mal am Morgen mit einem Gläschen an – begann. Die Späße der Erwachsenen, „Geh mal zum Nachbar und hole die Backsteine zum Kümmelspalten“, wirkten im nächsten Jahr schon nicht mehr. Ich erinnere mich – heute schmunzelnd – an ein Ereignis wenige Tage nach dem Schlachtfest. Die Würste hingen akkurat in der Speisekammer. Der Duft war verführerisch. Es ist bis heute, nach über 50 Jahren, nicht geklärt, wie es dazu kommen konnte, dass die Hunde in die Speisekammer konnten. Und wohl jede zweite Wurst anfutterten. Da hing die Familien-Stimmungs-Flagge total auf Halbmast. Bei den Hunden auch.