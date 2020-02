Zahl der Arbeitslosen auf Rekordtief

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Februar im Kyffhäuserkreis weiter gesunken. Das geht aus der Statistik der Arbeitsagentur Nordhausen für den Monat Februar hervor. Danach hat sich die Arbeitslosigkeit von Januar auf Februar um 109 auf 3.209 Personen verringert. Das waren 213 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag im Februar bei 8,5 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 8,9 Prozent.

„Wir haben mit Blick auf die letzten dreißig Jahre die niedrigste Arbeitslosigkeit in einem Februar“, kommentierte der Chef der Nordhäuser Arbeitsagentur, Karsten Froböse, die aktuellen Zahlen. „Wir hatten praktisch bislang keinen Winter und das wirkt sich positiv auf den Arbeitsmarkt aus. Unternehmen arbeiten in den Außenbereichen überwiegend weiter.“ Zum Vorjahr sei die Zahl der Arbeitslosmeldungen aus dem Baugewerbe um fast ein Drittel zurückgegangen.

Insgesamt meldeten sich im Februar im Bereich der Nordhäuser Arbeitsagentur 558 Personen arbeitslos. Das waren 85 weniger als vor einem Jahr. Zugleich beendeten 664 Personen ihre Arbeitslosigkeit (–113). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 1.437 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 91 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dem gegenüber stehen 1.170 Abmeldungen von Arbeitslosen (–126). Der Bestand an Jobs ist im Februar um 40 Stellen auf 305 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es sechs Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Februar 109 neue Arbeitsstellen, 22 mehr als vor einem Jahr.

Den neuen Arbeitsmarktbericht stellte Die Arbeitsagentur im Eichsfeldklinikum in Heiligenstadt vor. Dort wurde das neue Berufsbild der Pflegefachkraft vorgestellt. Seit 1. Januar 2020 wird die Aus- und Weiterbildung in generalistischer Form angeboten. Das heißt, aus drei Berufen ist einer entstanden: Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege und Kinderkrankenpflege wurden zusammengefasst.

Der Bedarf an Pflegekräften sei groß. „Die Gesellschaft altert und es wird mehr Pflegebedürftige geben“, so Froböse. Für Thüringen habe das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung bis 2035 eine Steigerung des Pflegebedarfes um fast dreißig Prozent prognostiziert. „Das bietet berufliche Perspektiven in einer konjunkturunabhängigen Branche.“

In den letzten fünf Jahren nahm die Beschäftigung in den Gesundheitsberufen um über acht Prozent zu. Über 7.000 Männer und Frauen sind im Norden Thüringens in Krankenhäusern, Arztpraxen, Altenheimen oder in der Pharmazie tätig. „Die Arbeitslosenquote liegt für Fachkräfte der Altenpflege bei 0,7 Prozent. Wir haben praktisch Vollbeschäftigung.“ red