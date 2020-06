Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kyffhäuserkreis: Anzahl der Arbeitslosen steigt moderat

Erwartungsgemäß steigende Arbeitslosenzahlen vermeldet die Agentur für Arbeit Nordhausen für den Kyffhäuserkreis im Monat Mai. Der Anstieg zum Vormonat fiel nicht so stark wie im April aus. Die Situation sei dennoch deutlich schlechter als vor einem Jahr. Kurzarbeit sichere in Deutschland Beschäftigung und halte den Anstieg der Arbeitslosigkeit in Grenzen.

Auch sei die Nachfrage an Arbeitskräften merklich zurückgegangen. Von März bis April haben Betriebe in Nordthüringen, also den Landkreisen Nordhausen, Eichsfeld und Kyffhäuserkreis, über 3000 Anzeigen auf Kurzarbeit eingereicht, im Mai kamen noch weitere 190 Anzeigen dazu.

3229 Personen waren im Kyffhäuserkreis ohne Arbeit und damit zehn weniger als vor einem Monat. Der Kyffhäuserkreis hatte im Mai eine Arbeitslosenquote von 8,6 Prozent und lag damit über den 7,7 Prozent des Vorjahres. Damit weist der Kyffhäuserkreis in Nordthüringen noch immer die höchste Arbeitslosenquote in Nordthüringen auf.

Für Schulabgänger sei aufgrund der Corona-Pandemie das Wunschkonzert abgesagt. Die jungen Leute müssten jetzt flexibel sein bei der Wahl ihres Ausbildungsplatzes, so Karsten Froböse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Nordhausen.