Zahl der Gäste in Bad Frankenhausen steigt

Eine positive Tourismusbilanz zieht Bad Frankenhausen für das Jahr 2019. Damit schließe man, so die Kur- und Tourismus GmbH mit Blick auf die Zahlen des Landesamtes für Statistik, an die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre an.

Im Vorjahr habe es in der Kurstadt 36.085 Gästeankünfte in den gewerblichen Unterkünften, das sind Einrichtungen ab zehn Betten, gegeben. Diese Zahl liegt 5,3 Prozent (1819) über dem Wert von 2018. Die Besucher verbrachten 181.583 Nächte in den gewerblichen Übernachtungseinrichtungen der Stadt. Das seien 8687 mehr – und damit ein Plus von fünf Prozent. Hinzu kamen 3395 Gäste mit 4670 Übernachtungen auf den beiden Wohnmobilstellplätzen an der Therme und auf Fischer’s Wiesen. Die Privatunterkünfte verzeichneten laut Statistik 2384 Gäste und 8345 Übernachtungen. Die Monate März bis Oktober waren die besucherstärksten, wobei der Oktober mit 18.730 Übernachtungen noch hervorzuheben ist. Und auch das zeigt die Statistik: Die meisten Gäste, 44 Prozent, kamen aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Bei den ausländischen Gästen stehen die Niederlande (636 Übernachtungen), Schweiz (262) und Österreich (193) an der Spitze. Es gab aber beispielsweise auch Besucher aus China, Russland sowie Australien. „Die Entwicklung Bad Frankenhausens als Sole-Heilbad lässt einen positiven Blick in die Zukunft zu. Mit insgesamt 1037 Betten und 45 Wohnmobilstellplätzen ist die Kapazität leicht gestiegen. Die seit Jahren steigenden Gäste- und Übernachtungszahlen bestätigen die engagierte Arbeit aller am Tourismus beteiligten Einrichtungen“, heißt es von der Kur und Tourismus GmbH. Sie habe ihre Arbeit im Online-Marketing und Eventmarketing intensiviert. Neue Pauschalangebote und krankenkassenbezuschusste Gesundheitsangebote wurden entwickelt. Ans Kyffhäuser-Denkmal kamen im vergangenen Jahr 163.948 Besucher, in die Kyffhäuser-Therme 132.987 Gäste. Das sind Steigerungen gegenüber dem Vorjahr.