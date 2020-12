Zahlen zu rein innerstädtischem Verkehr liegen nicht vor

In Bad Frankenhausen wird über die geplante Ortsumgehung heftig diskutiert. Befürworter erhoffen sich davon weniger Verkehr und bessere Luft in der Kurstadt.

Die mögliche Ortsumfahrung für die Kurstadt bietet weiterhin Diskussionsstoff. Ein Leser fragte bei der Lokalredaktion an, ob sich aus den Daten der Verkehrszählungen, die das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr in den Jahren 2010, 2015 und 2019 in Bad Frankenhausen durchgeführt hat, auch der rein innerstädtische Verkehr herausfiltern lässt, um ablesen zu können, was die mögliche Umfahrung abfedern könnte. Das hat die Lokalredaktion beim Landesamt erfragt.