Zeit für die Ruhe

Irgendwie vergeht die Zeit doch wieder einmal wie im Flug. Heute vor genau einem Monat haben wir noch Weihnachten gefeiert, und noch einmal vier Wochen weiter im Kalender geschaut, dann ist der Rosenmontag auch schon hinter uns. Die Zeit rast.

Das ist dann wohl diese vielzitierte, schnelllebige Zeit, in der wir uns offenbar befinden. Aber da ist schon etwas dran. Wirklich bewusste Ruhepausen gönnen sich die meisten Menschen viel zu selten. Meistens muss auch während einer Pause von der Arbeit noch schnell eine E-Mail beantwortet werden oder ein Anruf entgegengenommen.

Das Hamsterrad hört in diesem Falle nicht auf, sich zu drehen.

Es ist immer wieder von Entschleunigung die Rede. Prinzipiell ist dies ein guter Ansatz. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Entschleunigung erholsam ist. Jedoch musste man sich für die Phasen der Entschleunigung auch erst einmal Freiräume schaffen. Gelingt dies aber, so wird man diese Freiräume umso mehr zu schätzen wissen.

Am besten fährt oder läuft man für solche Phasen in die Natur, wo der Handyempfang eh oftmals schlechter ist – und schon hat man seine Ruhe vor dem ständigen Begleiter. Dafür gibt es übrigens auch in unserem schönen Kyffhäuserkreis ein paar gute Ecken.