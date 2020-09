Zeitzeugen des Umbruchs gesucht

Seit 1994 gibt es lediglich noch eine Außenstelle des Landratsamtes Kyffhäuserkreis in Artern.

Seit 30 Jahren ist der Altkreis Artern ein Teil vom Bundesland Thüringen. Eine Volksabstimmung gab den Ausschlag dafür, dass der Landkreis nicht mehr Teil des Bezirkes Halle war und somit auch nicht des neuen Bundeslandes Sachsen-Anhalt. Es war eine bewegte Zeit, da der Landkreis Artern nach nur vier Jahren Bestand im Jahr 1994 im Kyffhäuserkreis aufging.

Diese Zeitung sucht Zeitzeugen dieses großen Umbruchs. Haben Sie selbst an der Volksabstimmung teilgenommen und können sich noch an die Umstände dieser Entscheidung erinnern? Haben Sie voller Überzeugung für einen Beitritt zu Thüringen gestimmt oder waren Sie enttäuscht, dass die gewohnten Beziehungen gen Halle/Saale nun abgebrochen wurden? Hatte diese politische Entscheidung auch Folgen für Ihr ganz persönliches Leben? Wie denken Sie heute über diese Zeit? Wir wollen ihre Geschichte erzählen und im Zuge dessen an diesen historischen Akt vor drei Jahrzehnten erinnern.

Melden Sie sich telefonisch unter 03466/337 613, per E-Mail unter artern@thueringer-allgemeine.de oder auf dem Postweg an Thüringer Allgemeine, Lokalredaktion Artern, Leipziger Straße 25 in 05665 Artern