Zeugin entdeckt brennendes Auto in Bendeleben

Bendeleben In Bendeleben im Kyffhäuserkreis ist ein Auto komplett ausgebrannt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr meldete eine Zeugin ein brennendes Auto im Kyffhäuserkreis. Wie die Polizei mitteilte, war der Skoda im Parkweg in Bendeleben, im Bereich einer Parkanlage, abgestellt.

Zeugen gesucht

Die Feuerwehr rückte aus, um die Flammen zu löschen. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Noch in der Nacht kamen Beamte der Kriminalpolizei vor Ort zum Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

