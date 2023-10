Ziervogelschau in Udersleben

Udersleben. Ziergeflügel- und Exotenverein kann auf 50-jähriges Bestehen zurückblicken

Auf sein 50-jähriges Vereinsbestehen kann der Ziergeflügel- und Exotenverein Udersleben in diesem Jahr zurückblicken und lädt im Jubiläumsjahr zu einer Vogelausstellung ein. Am Wochenende 4./5. November wird es im Bürgerhaus in Udersleben aus kleinen und größeren bunten Kehlen tschilpen, krächzen, zwitschern und kreischen. Interessierte sind am Samstag von 9 bis 18 und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr zu einem Ausstellungsbesuch herzlich willkommen.