Zum Jahresabschluss noch mal in die Luft

Zum Jahresende findet beim Aeroclub auf dem Flugplatz in Udersleben traditionell das Silvesterfliegen statt. Mitglieder des Vereins nutzen die Gelegenheit für einen Flug, vor allem mit dem Segelflugzeug, um sich die Region noch einmal von oben anzusehen und das Hobby zu genießen. Auch Gäste kamen, meist sind es Kurpatienten, die mitfliegen. Silvesterfliegen bedeutet nicht, zum Jahreswechsel in der Luft zu sein. „Wir dürfen nachts nicht fliegen“, sagt Horst Dreischärf, 2. Vorsitzender des Vereins.

Die Idee zum Silvesterfliegen gab es vor über zwei Jahrzehnten, um auf die verschneite Winterlandschaft zu schauen. „Doch die letzten Jahre gab es keine weiße Landschaft. Es ist lange her, da lag mal so viel Schnee, da mussten wird Schnee schieben, damit wir eine Start- und Landebahn hatten“, schildert er.

Es gab beim aktuellen Silvesterfliegen Stunden, da war ganz klare Sicht beim Fliegen, man konnte mit bloßen Augen den Luftlinie über 70 Kilometer entfernten Turm vom Großen Inselsberg sehen. Den Turm vom Brocken sowieso. Auch Fallschirmspringer aus Bad Frankenhausen kündigten sich beim Silvesterfliegen für einen Sprung aus etwa 1500 Meter Höhe an.

Die Wintermonate nutzen die Vereinsmitglieder, um die Technik zu warten. Im Januar steht ein Jubiläum an, vor 30 Jahren wurde der Verein Aeroclub „Hans Grade“ gegründet. Da gibt es eine interne Festveranstaltung. Im März ist die Jahreshauptversammlung mit Wahl des Vorstandes. „Es findet sich niemand, der 1. Vorsitzender sein will. Es wird wohl so gestalten, dass es gleichberechtigte Vorstandsmitglieder gibt. Wir haben ein großes Problem, die Zahl der aktiven Flieger ist vor allem altersbedingt auf 25 gesunken, es waren vor Jahren mal doppelt so viele. Jugendliche haben leider kein Interesse an diesem schönen Hobby. Da halfen die Teilnahme an einer Berufsinfomesse und unser Angebot Schnupperfliegen nicht“, sagte Horst Dreischärf nachdenklich.