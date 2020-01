„Zusammenwachsen hat erst begonnen“

Seit rund einem Jahr besteht die neue Landgemeinde namens Stadt Artern. Torsten Blümel (Linke), erlebte die ersten Monate der neuen Gemeinde als Stadtratsmitglied und Fraktionsvorsitzender der Linken bis er zur Kommunalwahl im Mai zum Bürgermeister der neuen Stadt Artern mit nun vier Ortsteilen gewählt wurde. Im Gespräch mit der Lokalredaktion zieht er Bilanz des Jahres 2019.

Die Landgemeinde ist noch neu, es kann noch nicht alles reibungslos funktionieren. Aber was läuft aus Ihrer Sicht bereits gut?

Wir haben in Artern den Sonderfall, dass wir im Zuge der Fusion viel Personal aus der Verwaltung der ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft Mittelzentrum Artern hinzubekommen haben. Dazu kommen fünf zu erfüllenden Gemeinden, die nun auch aus dem Arterner Rathaus heraus verwaltet werden. Dann gab es im Juni auch noch den Wechsel auf dem Bürgermeisterposten. Das sind Dinge, die so umfangreich den anderen neu fusionierten Gemeinden erspart blieben. Dementsprechend holpert es hier und da noch in der Arbeit. Im Großen und Ganzen sehe ich uns aber auf einem guten Weg. Es gelingt uns gut, zügig auf Bürgeranfragen zu reagieren, was ich auch von meinen Mitarbeitern erwarte.

Welche Erfolge konnten sie in 2019 bereits verbuchen?

Wir konnten die Reparaturarbeiten an der Unstrut-Radbrücke in Schönfeld vornehmen. Auch haben wir endlich die Fenster und Türen am Gebäude der ehemaligen Dresdner Bank verschlossen, worauf mich viele positive Reaktionen erreichten. Wir konnten so nicht nur eine Gefahrenquelle eindämmen, sondern auch einen kosmetischen Effekt erzielen.

Die Verkleidung der ehemaligen Dresdener Bank ist eine Sache. Es gab aber noch andere sichtbare Aktionen während des vergangenen Jahres. Wie wichtig sind Ihnen diese?

Ich bin auch oft auf die Graffiti-Kunst an den Gebäuden unseres Freibades angesprochen worden, deren Stil sich ja auch am Parkplatz im Zentrum wiederfindet. Natürlich ist das vordergründig nur Kosmetik, aber es sieht einfach auch viel besser aus als zuvor.

Und was läuft bislang noch nicht so gut?

Leider ist es uns noch nicht gelungen, das Problem der Wildparker im Stadtgebiet in den Griff zu bekommen. Hier sind wir durch eine notwendige Umsetzung aus dem Ordnungsamt in Rückstand geraten. Dies in den Griff zu bekommen war ja auch eins meiner Wahlversprechen. Ab Januar sind die Mitarbeiter wieder verstärkt im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Wir wollen Präsenz zeigen und das geltende Recht durchsetzen – in allen vier Ortsteilen. Dabei sollen die Mitarbeiter auch gleichzeitig die Augen in puncto Sauberkeit in der Stadt offen halten. Aber natürlich können sie nicht gleichzeitig überall sein.

Wie bewerten Sie die Arbeit im neuen Stadtrat?

Wir hatten seit Juni bislang fünf Sitzungen. Bis auf die Entscheidung zur Ansiedlung eines neuen Rewe-Marktes konnten wir in den jüngsten drei Sitzungen fast ausnahmslos einstimmige Beschlüsse fassen. Das zeigt, dass die Ausschüsse für die notwendigen Diskussionen genutzt werden, wie es auch angedacht ist. Ich denke, dass alle an einem Strang ziehen und diese Diskussionen in der Regel gesittet ablaufen. Es wäre toll, wenn das so weitergehen könnte, zumal wir in 2020 gefordert sind, sämtliche Gebührenordnungen auf dem Stadtgebiet zu vereinheitlichen, was ein gutes Stück Arbeit sein wird. Da kann sich niemand im Stadtrat aus der Verantwortung stehlen.

Christine Zimmer war ihre Vorgängerin im Amt des Verwaltungschefs. Dann war sie Ihre Konkurrentin im Wahlkampf und mittlerweile ist sie ihre Stellvertreterin. Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen Ihnen?

Es gibt keine Reibereien zwischen uns, wir können gut zusammenarbeiten. Man merkt natürlich, dass sie während der Sitzungen verstärkt nach Dingen fragt, die ihr damals als Bürgermeisterin persönlich am Herzen lagen, aber das ist verständlich. Sie und Herr Schirmer stehen auch bereit, wenn ich als Bürgermeister eine Veranstaltung nicht besuchen kann. Gleiches gilt für die Ortschaftsbürgermeister, mit denen ich mich beispielsweise darauf geeinigt habe, dass diese die Verwaltungsbesuche bei den Jubilaren übernehmen.

Wachsen die vier Ortsteile wie gewünscht zusammen?

In Artern erlebe ich oft noch, dass nicht alle Bürger verstehen, warum es hier „zwei“ Bürgermeister gibt. Dass der Arterner Ortschaftsbürgermeister Wolfgang Koenen bis 2015 auch einmal der Bürgermeister der alten Stadt Artern war, verstärkt die Verwirrung wahrscheinlich. In Voigtstedt und Heygendorf sind es noch dieselben Bürgermeister und Herr Helm ist in Schönfeld ja auch bekannt, da gibt es mit den Personalien keine Probleme. Ich denke, dass wir es bei der kommenden Haushaltsdiskussion im Stadtrat merken werden, wenn es um die Mittelverteilung geht, dass natürlich jede Ortschaft für sich das Optimum rausholen will. Ein heißes Thema wird dann möglicherweise auch die dringend notwendige Sanierung des Rathauses werden. Aber natürlich sind wir in der Verwaltung bestrebt in 2020 auch in Schönfeld, Heygendorf und Voigtstedt etwas zu bewegen. Grundsätzlich soll es auch so blieben, dass alle Ortsteile ihre eigene Identität behalten.

Welche Veränderungen sind 2020 in Artern zu erwarten?

Ich freue mich darauf, dass endlich der Umbau des Bürgerhauses am Königstuhl beginnen kann. Damit wird ein wichtiger Schritt zur Aufwertung dieses Wohnquartiers gemacht. Durch den Landkreis wird am Königstuhl im Sommer auch mit dem Bau der neuen Turnhalle begonnen und in der Straße der Jugend mit dem Umbau der ehemaligen Borlachschule in ein multifunktionales Verwaltungsgebäude. Auch hoffe ich, dass wir für den Schutthaufen nach dem Abriss des Bach’schen Hauses noch eine Lösung finden und in Vorbereitung auf den geplanten Straßenbau in der Innenstadt auch schon die beiden baufälligen Häuser hinter dem Rathaus abreißen können.

In verschiedenen Gremien wurde auch immer mal wieder das Erscheinungsbild der Stadt an ihren Rändern angesprochen. Gibt es beispielsweise Ideen, wie man die Kreisverkehrinseln verschönern kann? In Heldrungen gibt es dafür ja ein beeindruckendes Beispiel.

Es gibt schon länger die Idee, markante Stellen mit einer ganzjährigen Bepflanzung zu versehen. Das wollen wir zeitnah prüfen lassen. Das gilt auch für andere Grünflächen in der Stadt. Es muss nicht immer und überall ein „englischer Rasen“ sein. So wollen wir als Test in diesem Jahr die Wiese am Mühlwerder als Blühwiese gedeihen lassen. Das ist ein kleiner Richtungsschwenk und vielleicht ein Projekt mit Vorbildwirkung.