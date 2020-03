Zwei Interessenten für Hotelbau in Bad Frankenhausen

Nein, ein Gebäude, ein Hotel will die Mehrheit der Frankenhäuser auf dem Schlossplatz mit der angrenzenden Kyffhäuser-Therme und dem Schloss nicht. Im Oktober vergangenen Jahres hatte es dazu eine Bürgerbefragung gegeben. Das Votum war klar. Doch die Stille danach währte nicht lange.

Da war es wieder, das Thema Hotelneubau an der Therme mit Verbindungsgang. Aus zwei Gründen: Zum einen benötige die Stadt laut ihrem Kurortentwicklungskonzept in den nächsten Jahren mehr Hotelbetten, Vorrang habe ein Hotel an der Therme. Zum anderen würden Fördermittel des Landes für die geplante Attraktivitätssteigerung der Therme nur sprudeln, wenn private Investitionen – also ein Hotel an der Therme – folgen.

Es gebe, wie Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) dieser Zeitung sagte, einen Interessenten, der hinter der Therme am Untergelgen ein kleineres Hotel mit etwa 80 Zimmern errichten würde. Hinter ihm stehe ein Investor. Es sei aber zu früh, um Namen öffentlich zu nennen.

Der Stadtrat fasste nun einstimmig einen Grundsatzbeschluss, der Antrag kam von allen Fraktionen, in dem der Standort und die Errichtung eines Therme-Hotels befürwortet wird.

Der Interessent habe damit eine gewisse Planungssicherheit, könne die Wirtschaftlichkeit eines Hotels in der Größe und bestimmter Sterne-Zertifizierung berechnen. Im Mai soll der Betreiber seine Pläne vorlegen, schilderte Strejc. Übrigens: Beim Gang durch die Stadt habe sich der Hotel-Interessent auch das einstige Kindersanatorium „Helmut Just“ angeschaut. Das markante Gebäude am Südhang des Gebirges ist seit 1992 geschlossen und ungenutzt. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude sei, wie Strejc ihn zitiert, nicht uninteressant. Appartements und Ferienhäuser wären hier vorstellbar. Doch das alles sei absolute Zukunftsmusik, es gebe keinen Bebauungsplan.

Es gibt allerdings noch einen zweiten Interessenten für den Hotelneubau hinter der Therme. Es sei die RIMC-Gruppe, die auf der Schlosswiese ein Hotel mit etwa 120 Zimmern errichten wollte. Auch sie habe sich das Areal am Untergelgen angeschaut und prüfe nun die Wirtschaftlichkeit für ein 80-Zimmer-Haus, worüber sie sich ebenfalls im Mai äußern will.

Strejc zeigt sich zufrieden, dass es zwei potenzielle Interessenten gibt. Die Fläche hinter der Therme bis zum Tretbecken ist etwa 5000 Quadratmeter groß. Möglich sei die Gebäudebebauung parallel zur Straße. Wegen des problematischen Untergrundes werde es aber keine Tiefgarage geben, die Kosten seien extrem. Derzeit habe man hier etwa 60 Parkplätze für die Therme-Nutzer. Man benötige ebenfalls etwa 60 Plätze für die Hotelgäste. Im Rahmen der derzeitigen Erarbeitung eines Verkehrsentwicklungskonzeptes soll, wie Strejc versicherte, ebenfalls bis Mai untersucht werden, wie und wo man die nötigen Stellplätze schaffen kann.

Man werde, wie der Bürgermeister betont, den Stadtrat und die Bürger zeitnah informieren. Im Kontakt sei man auch mit den Fördermittelgebern Thüringer Aufbaubank und Wirtschaftsministerium. Ebenso mit der Landesentwicklungsgesellschaft.