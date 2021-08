Zwei Wanderungen ab Sondershausen am Mittwoch

Sondershausen. Eine Strecke für Kurzwanderer und eine andere Strecke bei Kammerforst.

Wie Bärbel Gemsjäger mitteilt, führen die Senioren des Hainleite Wanderklub am Mittwoch, dem 1. September, wieder zwei unterschiedliche Wanderungen in die Umgebung durch. Die Kurzwanderer treffen sich um 9 Uhr an der Feuerwehr Jecha um zum Fürstenberg über die Röse und das Spierental zu wandern. Die Seniorenwanderer treffen sich um 8 Uhr am Parkplatz Achteckhaus um nach Kammerforst im Unstrut-Hainich-Kreis zu fahren.